Lise mezunlarına iş fırsatı! Üniversiteye memur alımı duyurusu geldi

Turgut Özal Üniversitesi kendi bünyesinde çalıştıracak çok sayıda yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Alımı yapılacak kadrolar duyuruldu. Büro personeli, bahçe bakım personeli, temizlik personeli, şoför, hemşire, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen tekniker ve programcı alımları yapılacak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Büro personeli

Bahçe bakım personeli

Temizlik personeli

Şoför

Hemşire

Koruma ve güvenlik görevlisi

Teknisyen tekniker ve programcı





SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Alım yapılacak adayların en az lise mezunu olması gerekiyor. Personel alımı için başvurular 6 Ağustos 2023 tarihinde başlarken 26 Ağustos tarihine kadar devam edecektir. Başvurular bizzat yapılacaktır. Boran Mahallesi Kirkgöz Caddesi No: 82B (Adres Kodu:-3712025703-) Battalgazi/MALATYA adresine başvuru yapabilirsiniz.