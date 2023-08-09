Lise mezunlarına iş fırsatı! Üniversiteye memur alımı duyurusu geldi
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İş arayışında olanlara müjdeli haber geldi. Turgut Özal Üniversitesi tarafından yeni personel alımları yapılırken toplamda 62 kamu memur alımı bilgisi verildi. Lise mezunu adayları arasında yapılacak alım için şartlar belli oldu.
Turgut Özal Üniversitesi kendi bünyesinde çalıştıracak çok sayıda yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Alımı yapılacak kadrolar duyuruldu. Büro personeli, bahçe bakım personeli, temizlik personeli, şoför, hemşire, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen tekniker ve programcı alımları yapılacak.
ALIM YAPILACAK KADROLAR
Büro personeli
Bahçe bakım personeli
Temizlik personeli
Şoför
Hemşire
Koruma ve güvenlik görevlisi
Teknisyen tekniker ve programcı
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI
Alım yapılacak adayların en az lise mezunu olması gerekiyor. Personel alımı için başvurular 6 Ağustos 2023 tarihinde başlarken 26 Ağustos tarihine kadar devam edecektir. Başvurular bizzat yapılacaktır. Boran Mahallesi Kirkgöz Caddesi No: 82B (Adres Kodu:-3712025703-) Battalgazi/MALATYA adresine başvuru yapabilirsiniz.
Kamu Personeli