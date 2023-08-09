  1. Anasayfa

  2. Kamu Personeli

  3. Lise mezunlarına iş fırsatı! Üniversiteye memur alımı duyurusu geldi

Lise mezunlarına iş fırsatı! Üniversiteye memur alımı duyurusu geldi

Yayınlanma:
Lise mezunlarına iş fırsatı! Üniversiteye memur alımı duyurusu geldi
İş arayışında olanlara müjdeli haber geldi. Turgut Özal Üniversitesi tarafından yeni personel alımları yapılırken toplamda 62 kamu memur alımı bilgisi verildi. Lise mezunu adayları arasında yapılacak alım için şartlar belli oldu.

Turgut Özal Üniversitesi kendi bünyesinde çalıştıracak çok sayıda yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Alımı yapılacak kadrolar duyuruldu. Büro personeli, bahçe bakım personeli, temizlik personeli, şoför, hemşire, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen tekniker ve programcı alımları yapılacak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Büro personeli

Bahçe bakım personeli

Temizlik personeli

Şoför

Hemşire

Koruma ve güvenlik görevlisi

Teknisyen tekniker ve programcı

turgut özel üniversitesi

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Alım yapılacak adayların en az lise mezunu olması gerekiyor. Personel alımı için başvurular 6 Ağustos 2023 tarihinde başlarken 26 Ağustos tarihine kadar devam edecektir. Başvurular bizzat yapılacaktır. Boran Mahallesi Kirkgöz Caddesi No: 82B (Adres Kodu:-3712025703-) Battalgazi/MALATYA adresine başvuru yapabilirsiniz.

Kamu Personeli
KPSS'siz iş ilanı geldi! Dışişleri Bakanlığı bu şartlara uyan 110 memur alacak
KPSS'siz iş ilanı geldi! Dışişleri Bakanlığı bu şartlara uyan 110 memur alacak
İş arayanlara büyük fırsat! DHMİ KPSS puanı ile çok sayıda personel alımı yapacak
İş arayanlara büyük fırsat! DHMİ KPSS puanı ile çok sayıda personel alımı yapacak
İş arayanlara üniversiteden teklif var! 35 yaş altı, bu işleri yapacak personeller için başvurular açıldı
İş arayanlara üniversiteden teklif var! 35 yaş altı, bu işleri yapacak personeller için başvurular açıldı
İşsizlere İŞKUR'dan güzel haber! Bu kadrolara 2.280 kişi alınacak: Başvurular açıldı
İşsizlere İŞKUR'dan güzel haber! Bu kadrolara 2.280 kişi alınacak: Başvurular açıldı
KPSS'siz sınavsız iş ilanı geldi! Herkes bekliyordu: 50 yaşından küçüklere başvurular açıldı
KPSS'siz sınavsız iş ilanı geldi! Herkes bekliyordu: 50 yaşından küçüklere başvurular açıldı
Belgesini alan başvurusunu hazırlasın! Bu kurumlara binlerce güvenlik görevlisi alınacak
Belgesini alan başvurusunu hazırlasın! Bu kurumlara binlerce güvenlik görevlisi alınacak
Bankada yüksek maaşla çalışmak isteyene fırsat! TEB 81 ilde personel alımı müjdesini verdi
Bankada yüksek maaşla çalışmak isteyene fırsat! TEB 81 ilde personel alımı müjdesini verdi