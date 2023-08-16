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Lise, ön lisans, lisans mezunlarına KPSS 50 puanla iş imkanı! Üniversiteden duyuru geldi

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Lise, ön lisans, lisans mezunlarına KPSS 50 puanla iş imkanı! Üniversiteden duyuru geldi
Karadeniz Teknik Üniversitesi personel alımı yapıyor! İşte detaylar...

Karadeniz Teknik Üniversitesi, farklı mezuniyet derecelerine sahip adaylar için toplam 20 sözleşmeli personel alımı yapacak. Bugün yayımlanan resmi duyuruya göre, üniversite kadrosundaki boşlukları doldurmak amacıyla alımlar gerçekleştirilecek. Başvurular, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca yapılacak.

ktü personel alımı

Alım kontenjanları, mezuniyet durumuna göre dağıtılmıştır:

Lise mezunları için 5 Destek Personeli ve 7 Teknisyen pozisyonu

Ön lisans mezunları için 1 Tekniker ve 2 Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu

Lisans mezunları için 2 Büro Personeli, 1 Mühendis ve 2 Sağlık Fizikçisi pozisyonu

Başvuruların değerlendirilmesi ve yerleştirme için KPSS puanı aranacaktır. Lise mezunları için P94, ön lisans mezunları için P93 ve lisans mezunları için P3 puan türünden en az 50 puan alınması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın yayımlanmasının ardından en geç 15 gün içinde online olarak kabul edilecektir. Başvuru süresi 14 Ağustos 2023 tarihinde başlamış olup, son başvuru tarihi 28 Ağustos 2023 olarak belirlenmiştir. Başvurular https://online.ktu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen adaylar, belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayabilirler.

Kamu Personeli
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