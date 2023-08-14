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Lise, ön lisans, lisans mezunlarına masa başı iş! Belediye bu kadro için başvuruları açtı

Yayınlanma:
Lise, ön lisans, lisans mezunlarına masa başı iş! Belediye bu kadro için başvuruları açtı
İş arayışında olanlara müjdeli haber geldi. Belediye tarafından kadro açıkları belli oldu. Lise, önlisans ve lisans mezunlarına duyuru yapıldı. İşte detaylar...

İŞKUR tarafından yayınlanan ilan üzerine Konya Derebucak Belediyesi'nde bilgisayar programcısı kadrosunda personel alımı yapılacağı açıklandı. 15 ağustos tarihine kadar devam edecek olan başvurular için gerekli şartlar haberimizde yer almaktadır.

iş

BAŞVURU KOŞULLARI

-Ön lisans, lise ya da lisans mezunu olmak

-B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

-İlan tarihiyle beraber Derebucak ilçesinde ikamet ediyor olmak ,

-Emekli olmamak

-Affa uğramış herhangi bir suçtan ötürü hüküm giymemiş olmak 

Kamu Personeli
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