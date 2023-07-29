Lise, ön lisans, lisans mezunu fark etmez! KPSS'den 50 alan o üniversitede işe başlıyor!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, personel eksikliklerini gidermek amacıyla 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında sözleşmeli olarak 130 personel alacak. Lise mezunu ve en az 50 KPSS puanına sahip adaylar arasından başvurular kabul edilecek.



ALIM YAPILACAK KADROLAR





Alınacak personellerin dağılımı ise şu şekilde olacak:

3 Eczacı

2 Diyetisyen

2 Fizyoterapist

7 Ebe

45 Hemşire

29 Sağlık Teknikeri

2 Laborant

2 Diğer Sağlık Personeli

34 Temizlik Görevlisi

Başvuru için genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrumiyet bulunmama, sağlık sorunları olmama, güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç alma ve erkek adayların askerlik görevini yapmış olma şartları yer alıyor.

Adaylardan ayrıca KPSS puanı şartı da aranacak. Lise için P94, ön lisans için P93 ve lisans için P3 puan türünden en az 50 puan almış olmak gerekmektedir.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI













Başvurular mülakatsız olarak yapılacak ve adaylar KPSS puan sırasına göre değerlendirilecektir. Yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır.

Başvuruların en geç 15 gün içerisinde, 27 Temmuz - 10 Ağustos 2023 tarihleri arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Genel Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin gerçekleştireceği 130 sözleşmeli personel alımı, üniversitenin kadro ihtiyaçlarını gidermek ve sağlık hizmetlerini daha etkin sunmak amacıyla yapılmaktadır. Adayların başvuruları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre değerlendirilecek olup, lise mezunu ve en az 50 KPSS puanına sahip olmaları gerekmektedir. Alınacak personeller arasında eczacı, diyetisyen, fizyoterapist, ebe, hemşire, sağlık teknikeri, laborant, diğer sağlık personeli ve temizlik görevlileri yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama, sağlık sorunları olmama, güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç alma ve erkek adayların askerlik görevini yapmış olma gibi genel şartların yanı sıra KPSS puanı şartı da başvuruda aranacaktır.

Başvuruların mülakatsız olarak yapılacak olması adaylara kolaylık sağlarken, değerlendirmeler KPSS puan sıralaması esas alınarak yapılacak ve yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır. Başvuruların en geç 10 Ağustos 2023 tarihine kadar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Genel Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir. Bu personel alımı, üniversite personelini güçlendirmek ve nitelikli sağlık hizmetleri sunmak adına önemli bir adım olacak, başvuru sürecinde ilgililerin belirtilen şartlara uygun olarak başvurmaları önem taşımaktadır.

Adayların başvuru için belirlenen tarihleri dikkatlice takip etmeleri gerekmektedir. Başvuru yapacak adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak olup mülakat yapılmadan değerlendirilecektir. Bu sayede adaylar, eşit ve adil bir değerlendirme süreci geçireceklerdir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen bu personel alımı, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların istihdama katılımına ve sosyal yardımlarla desteklenmesine de katkı sağlayacaktır.