Lise, üniversite mezunlarına iş imkanı! Dışişleri Bakanlığı bu kadrolara çok sayıda sözleşmeli personel alacak

Dışişleri Bakanlığı, kadrolarında eksikliği gidermek amacıyla yeni bir memur personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Yayımlanan ilana göre, farklı kadrolarda ve niteliklerde toplam 161 memur personel alımı yapılacak. Bu ilanlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek.



ALIM YAPILACAK KADROLAR





Dışişleri Bakanlığı, 161 Memur Personel Alımı için kontenjanları dağıttı. Bu kapsamda, Lise ve Ön Lisans mezunu adaylar arasından seçim yapılacak. Toplamda 161 kişilik kadro için ayrılan kontenjanlar ise şu şekildedir: 1 Sözleşmeli Sekreter Alımı, 110 Aday Meslek Memuru Alımı, 15 Şoför Alımı, 15 Temizlik Personeli Alımı, ve 20 Basit Bakım Hizmetleri personeli (Destek Personeli Alımı).

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER





Adaylardan Aranan Şartlar da ilan içeriğinde belirtilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama, sağlık sorunları bulunmama, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alma, suç hükümlülüğü bulunmama gibi temel genel nitelikler aranacaktır. Ayrıca, yaş şartı da aranacak olup, 18 yaşını doldurmuş olmak ve 35 yaşından gün almamış olmak gereklidir. Ancak Sözleşmeli Sekreter alımı için yaş sınırı 41 olarak belirlenmiştir.

KPSS puanı ile ilgili olarak, Aday Meslek Memuru ve Sekreter alımları için KPSS şartı aranmayacak. Ancak Destek Personeli ve Şoför kadroları için KPSS-65 puanı gereklidir. Başvuruların online olarak yapılacağı bu alımlarda, her pozisyon için farklı başvuru tarihleri belirlenmiştir. Detaylar ve başvuru tarihleri ilgili ilanlarda bulunmaktadır.

Dışişleri Bakanlığı'nın gerçekleştireceği bu memur personel alımı ile birçok aday, devlet kadrolarında görev almanın heyecanını yaşıyor. Başvuru yapacak adaylar, ilanlardaki detayları inceleyerek başvuru süreçlerini takip edebilirler.

Başvuru için tıklayınız.