Masa başı çalışmak isteyene iş imkanı! 2.280 sekreter alımı İŞKUR'da başlıyor

Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesinde yakın zamanda yayınlanan bir açıklamada, 2 bin 280 katip, katip ve sekreter alımı yapılacağı belirtildi. Türkiye genelinde özel işyerlerinde açık iş ilanları incelendiğinde, İŞKUR'a başvuruların başladığı ortaya çıktı. Başvuru koşulları hakkında daha fazla bilgi ve duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

İŞKUR DUYURUSU

İŞKUR'da yayınlanan personel ayarları aşağıdaki gibidir.

* Ofis çalışanı 228 kişi

* Katipler (genel) 1075 kişi

* Katip (idari) 51 kişi

* 58 idari yönetici

* Büro yöneticisi ve sekreter/Yönetici ve yardımcısı 180 kişi

* Sekreter 309 kişi

* Tıbbi belgeler ve sekreter halk sağlığı hemşiresi 23 kişi

* Resepsiyonist (ön büro personeli) 356 kişi





Bu pozisyonlardan birine başvuran adayların aşağıdaki gereksinimleri karşılaması gerekir:

- TC. vatandaşı olması,

- İŞKUR'a kayıt olmak, kayıt olmadıysanız kaydınızı mutlaka yaptırın,

- Ofiste gereken tüm işlerin zamanında ve eksik yapılması, Yoğun iş temposuna ayak uydurabilen

BAŞVURU

iŞKUR tarafından yayınlanan ilana başvuru yapmak için https://esube.iskur.gov.tr/ adresine giriş yapmanız gerekiyor. Burada, aradığını işi arama bölümüne yazarsanız istediğiniz iş ilanları sayfasına kolaylıkla ulaşabilirsiniz.