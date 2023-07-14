MEB personel alımını başlattı! 42 yaş altı, KPSS şartsız çok sayıda kişi alınacak

İş arayanların ilk adresi olan İŞKUR’da yeni ilanlar dikkatleri topladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile farklı branşlara sahip olan personellerin alımı açılacak.

MEB Yeni Personel Alımı Yapacak

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan MEB Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlüğüne toplamda 61 kamu işçisi alımı yapılacaktır. MEB bünyesinde yapılacak olan alım kadroları:

• Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi,

• Matbaa İşçisi,

• İşletme Elektronik Bakımcısı,

• Soğutmacı ve Havalandırmacı,

• Marangoz,

• Makine Bakım ve Onarımcısı,

• Sıhhi Tesisatçı,

• Beden İşçisi

Bu kadroda yer almak isteyen adaylar İŞKUR üzerinden Online olarak başvuru işlemlerini yapması gerektiğini aktardı. Başvurular 7 – 11 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.





Başvuru Şartları Nelerdir?

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

• Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak,

• Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olması,

• Kamu haklarından mahrum olmamak,

• 18 yaşını doldurmuş olması,

• 42 yaşından gün almamış olması,

• Sosyal güvenlik kurumlarının herhangi birinden yaşlılık ya da emeklilik aylığı almaması

Gerekmektedir. Bu şartların yanında İzmir’de ikamet ediyor olunmalıdır.