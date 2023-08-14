Memur olmak isteyen o belediyeye koşacak! En az 22 bin TL maaşla hemen işe başlama garantili

İnternet üzerinden en çok araştırılan konular arasında kurumların iş ilanları yer alıyor. Peki hangi kurum 22 bin TL maaşla personel alımı yapıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

22 BİN TL MAAŞLA MEMUR ALIMI

Şehitkamil Belediye Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre ilk kez atanmak üzere zabıta memuru alımı yapılacak. Başvuru ile ilgili şartlar da internet üzerinden paylaşıldı. Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 40 ve 48. maddede yer alan şartları taşıması gerekiyor. Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması Türk Ceza Kanunu 53. madde kapsamında süresi geçse bile kasten işlenen suçtan dolayı bir sene ya da daha fazla süreyle hapis cezası almaması, affa bile uğrasa devlet güvenliğine, anayasal düzene karşı, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenin kötüye kullanımı, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan mahkum edilmemek, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmaması, görevin devamlı yapılmasına engel ruhsal ya da fiziksel bir hastalığı olmaması ve ilanların özel şartlarını taşıması gerekiyor. Zabıta memuru kadrosuna başvuru yapacak adayların 2022 senesi KPSS puanının talep edilen en az seviyede olması, daha önce çalışılan kurumdan disiplinsizlik ya da ahlaki sebeplerle çıkarılmaması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. madde kapsamında aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olması ve kilo ile boy arasında 10 kg fark olmaması gerekiyor.





Aynı zamanda 30 yaşın doldurulmaması ve en az B sınıfı sürücü belgesi olması şartları da aranıyor. Başvuru formu ıslak imzayla doldurulduktan sonra http://sehitkamil.bel.tr internet sitesi üzerinden sisteme diğer belgelerle birlikte yüklenmesi gerekiyor. Başvuru sırasında kimlik kartı fotokopisi, diploma ya da mezuniyet belgesi, yabancı okullar için denklik belgesi, KPSS sonuç belgesi, askerlikle ilişiği olmadığının belgesi, görevin yapılmasına engel bir durum olmadığı belgesi, sürücü belgesi aslı ya da fotokopisi, son altı ay içinde çekilen üç tane vesikalık fotoğraf gerekiyor. Başvurular 28 Ağustos tarihinde başlayarak 1 Eylül tarihinde sona erecek. Başvurular tamamlandıktan sonra sınava girme hakkı kazanan adaylar 15 Eylül tarihinde resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Sınav hakkı kazanan adaylara sınav giriş belgesi gönderilecek. Sınavlar 16 Ekim ve 20 Ekim tarihleri arasında Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezi Mücahitler Mahallesi 52054 sokak No 50 adresinde yapılacak. Sözlü sınavlarda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularından sorumlu olunavak. Uygulamalı sınavda mesleki bilgi ve sportif dayanıklılık ölçümü yapılacak. Sözlü sınav yüzde 50, uygulamalı sınav yüzde 50 oranında etkileme yapacak ve sınavı geçmek için adayın en az 60 puan alması gerekecek. Aynı puana sahip adaylardan KPSS puanı yüksek olan aday önceliği olacak. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra itirazlar belediye resmi internet sitesi üzerinden yazılı dilekçe vererek yapılabilecek. İtirazlar yedi gün içinde sonuçlandırılarak itiraz eden adaya bilgi verilecek.