Memur olmak isteyene Maliye Bakanlığı'ndan müjde! KPSS şartıyla 470 memur alınacak

MALİYE BAKANLIĞI’NDAN GÖRÜLMEMİŞ İŞ İLANI

TAM 470 KİŞİ İŞE ALINACAK!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarından memur alımı yapılacağı duyuruldu.

2023 yılına ait uzman, Müfettiş, Denetmen yardımcısı ve avukat alanlarında alımlar yapılacak. Bu alımlar ile ilgili olarak da detaylar paylaşıldı. İşte detaylar….





Hazine ve Maliye Bakanlığı iş arayan bir çok kişiye müjdeli haberi verdi. Peki bu iş ilanı için arana kriterler ne işte bu konuları da sizler için araştırdık… İşte merak edilen o detaylar…. Bakanlığa 5 farklı alanda istihdam edilmek üzere personel alınacağı duyurulmasının ardından bir çok kişi bu iş ilanının detaylarını araştırmaya koyuldu.

İŞE ALIM YAPILACAK ALANLAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı bakanlık bünyesinde çalıştırılmak üzere belli alanlarda belli kriterleri sağlayan kişilerin istihdam edileceğini belirtti. Buna göre

• 360 Defterdarlık Uzman Yardımcısı,

• 40 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı,

• 10 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı,

• 40 Muhasebe Denetmen Yardımcısı,

• 20 Hazine Avukatı, alımı yapılacak.

Adaylardan ise memurluk için gerekli kriterler aranacağı belirtildi. Genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşıyan kişiler bu başvurular için uygun görülecek.

Ayrıca 2022 veya 2023 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 puan alma şartı bulunuyor. Adayların 35 yaşını doldurmamış olmaları da aranan kriterlerin başında geliyor. Bu na göre de bu iş ilanına 01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu kişiler başvurabilecek.

Defterdarlık Uzman Yardımcısı Alımı Şartları:

KPSS'den KPSSP45, KPSSP46, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türünden en az 70 puan almak, En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Siyasi Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, ve İdari bilimler ve bunlarda denkliği bulunan yurtdışı veya yurtiçi yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak aranan kriterler arasında.

Müfettiş - Uzman Yardımcısı Alımı Şartları:

KPSS den en az 75 puan allmak, Son 5 yıl içerisinde yapılan YDS den İngilizce dilinden en az 70 puan almış olmak gereklidir. ve En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, iletişim fakülteleri ile diğer fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının ilgili alanlarından mezun olmak.

Muhasebe Denetmen Yardımcısı Alımı Şartları:

KPSS'den KPSSP47 veya KPSSP48 puan türünden en az 75 puan almış olmak gereklidir. Ayrıca en az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, hukuk fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak şarttır.

Hazine Avukatı Alımı Şartları:

Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak, Avukatlık ruhsatını haiz olmak, KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN

Bakanlık tarafından alınacak personellerin başvuru tarihleri ile ilgili olarak da süreç hızlı işliyor. Daha önceki alımlar baz alındığında bu alımların Ekim ve Kasım ayında yapılması bekleniyor.