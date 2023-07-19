Memur olmak isteyenler için sayılı günler kaldı! SYDV şubelerine memur alınacak: Bu şartları sağlayanın işi hazır

Karşılıksız destek ödemeleri hakkındaki detaylar açıklandı ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu ödemelerin devam edeceği belirtilerek, ailelerin e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları gerektiği vurgulandı. Herhangi bir kişinin başvurusuyla ailelere 1.250 TL para yatırılacağı ifade edildi. İşte detaylar...





DEVLET TARAFINDAN DAR GELİRLİ AİLELERE MADDİ DESTEK ÖDEMESİ

Devlet tarafından dar gelirli ailelere maddi destek sağlandığı ve bu destek ödemelerinin temmuz ayında sona ereceği belirtildi. Ancak alınan yeni bir kararla destek ödemelerinin uzatıldığı duyuruldu. Aile Destek Programı kapsamında gelir durumuna göre değişen miktarlarda ödeme yapıldığı ifade edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamaya göre, Aile Destek Programı ödemeleri 11 Temmuz itibarıyla hesaplara yatırıldı. Programdan 3,7 milyon hanenin faydalandığı ve hanelere gelirlerine bağlı olarak 850 ila 1250 lira arasında destek sağlandığı belirtildi.

Ödeme miktarlarına ilişkin olarak şu bilgiler paylaşıldı: 450 TL ve altı gelire sahip olanlara 1250 TL, 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı gelire sahip olanlara 1100 TL, 911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı gelire sahip olanlara 950 TL, 1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az gelire sahip olanlara 850 TL ödeme yapılacağı belirtildi.

Ayrıca, Çocuk Destek Bileşeni adı verilen yeni bir uygulama ile çocuk sayısına göre ek destek tutarları sağlanacağı ifade edildi. Buna göre, 1-2 çocuklu ailelere 350 TL, 3 çocuklu ailelere 450 TL, 4 çocuklu ailelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu ailelere ise 650 TL ödeme yapılacağı belirtildi.

Dar gelirli ailelere yönelik yapılan bu destek ödemeleri ile ailelerin maddi açıdan rahatlatılması ve ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır. Bu ödemelerin devlet tarafından düzenli olarak yapıldığı ve vatandaşların e-Devlet üzerinden başvurularını yapmaları gerektiği vurgulanmaktadır.