Ön lisans, lisans mezunlarına iş fırsatı! 3 belediyeye 250 memur alınacak

İstanbul, Manisa, Konya belediyelerinde eksik pozisyon üzerinde kadroların tamamlanması amacıyla toplamda 251 ön lisans ve lisans mezunu memur alımı yapılacak. Adaylardan istenen şartlar arasında KPSS şartı yer almaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI

-TC vatandaşı olmak

-Kamu haklarından mahrum olmamak

-Görevini yerine getirmesine engel sağlık probleminin bulunmaması

-Ön lisans mezunları 2022 KPSS P93 en az 55 puan

-Lisans mezunları P3 en az 70 puan alması gerekiyor

-İtfaiye eri için başvuru yapacak erkek adayların en az 167 cm, kadınların ise en az 160 cm olması

-B sınıfı ya da daha yüksek ehliyetin bulunması

-30 yaşını doldurmamış olmak





BAŞVURU DETAYLARI

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi üzerinden yapılacak olan başvurular 25 - 29 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşirken, İstanbul Kağıthane Belediyesi için ise başvurular 2 - 6 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşecektir.