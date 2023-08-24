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Ön lisans, lisans mezunlarına iş fırsatı! 3 belediyeye 250 memur alınacak

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Ön lisans, lisans mezunlarına iş fırsatı! 3 belediyeye 250 memur alınacak
İş arayanara o illerden müjdeli haber geldi. 3 ilde ön lisans ve lisans mezunlarına özel alımlar başlatıldı. İtfaiye eri, zabıta memuru, düz memur gibi birçok pozisyon üzerinden ilan yayınlandı.

İstanbul, Manisa, Konya belediyelerinde eksik pozisyon üzerinde kadroların tamamlanması amacıyla toplamda 251 ön lisans ve lisans mezunu memur alımı yapılacak. Adaylardan istenen şartlar arasında KPSS şartı yer almaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI

-TC vatandaşı olmak

-Kamu haklarından mahrum olmamak

-Görevini yerine getirmesine engel sağlık probleminin bulunmaması

-Ön lisans mezunları 2022 KPSS P93 en az 55 puan

-Lisans mezunları P3 en az 70 puan alması gerekiyor

-İtfaiye eri için başvuru yapacak erkek adayların en az 167 cm, kadınların ise en az 160 cm olması

-B sınıfı ya da daha yüksek ehliyetin bulunması

-30 yaşını doldurmamış olmak

2023 itfaiye eri alımı

BAŞVURU DETAYLARI

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi üzerinden yapılacak olan başvurular 25 - 29 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşirken, İstanbul Kağıthane Belediyesi için ise başvurular 2 - 6 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşecektir. 

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