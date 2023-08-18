Onlarca kamu kurumuna çok sayıda personel alımı başladı! Üstelik KPSS şartı da yok

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kamu sektöründe önemli gelişmelere dair yeni bir duyuru yaparak, KPSS puanı gerekliliği olmadan çeşitli kamu kurumlarına personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü, TCDD, Milli Eğitim Bakanlığı ve çeşitli belediyeler, yeni personel alımları için başvuruların kabul edileceğini duyurdular. Başvuruların online olarak gerçekleştirileceği de açıklandı.





Adaylarda aranacak genel şartlar, Türk vatandaşı olma koşulu, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almamış olma şartı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre belirtilen suçlardan mahkum olmama koşulu, milli güvenlik tehdidi oluşturan gruplara dahil olmama gerekliliği, kamu haklarından mahrum bırakılmamış olma durumu, görevini düzenli yapmaya engel bir sağlık durumunun bulunmaması şeklinde sıralanıyor.

İlgili pozisyonlar arasında servis elemanı, bulaşıkçı, beden işçisi, kaynakçı, şoför ve temizlik görevlisi gibi farklı roller bulunmakta.

ANKARA Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Gemlik Danış Ekim Öğretmenevi, Fethiye Polisevi, Derebucak ve Seydişehir Belediyeleri, TCDD Genel Müdürlüğü gibi önde gelen kuruluşlar da bu personel alımlarıyla ilgili duyuru yapan kurumlar arasında yer alıyor.

Başvurular, adaylara yol gösterici bir video ile birlikte esube.iskur.gov.tr web adresi üzerinden yapılabilecektir. Bu fırsat, KPSS puanı olmadan kamu sektöründe çalışma isteyen adaylar için önemli bir imkan sunmaktadır.