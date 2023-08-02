Polis olmak isteyen gençlerin beklediği fırsat geldi! Tam 2500 polis alınacak: Kadın, erkek şartlar...

Son dakika habere göre, Polis Akademisi Başkanlığı, en az lise mezunu adaylardan oluşan 2 bin 500 yeni polis alımı yapacağını ilan etti. PMYO başvuru koşullarını içeren ayrıntılar haberimizde yer almaktadır. Adayların başvuru sürecine ilişkin şartları ve tarihleri izlemeleri gereklidir. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulan bu fırsat, lise mezunlarının polislik mesleğine geçme şansı sağlamaktadır.

2023 yılında Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, en az lise mezunu olan adaylar arasından 2 bin 500 yeni polis alımı yapılacaktır. PMYO başvuru koşulları arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18 yaşını doldurma ve 30 yaşından gün almama, suç hükümlülüğü bulunmama, kamu haklarından mahrum kalmama, sağlık durumu açısından Polis Meslek Yüksekokulu tarafından belirlenen şartları karşılama, vücut veya akıl hastalığına sahip olmama, askerlikle ilişiğinin olmaması veya askerlik çağına gelmemiş olma gibi kriterler yer almaktadır.



Başvuru yapacak adaylar için aranan şartlar şunlardır: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, lise veya dengi okul mezunu olmak, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar başvuruda bulunabilirler. Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak gerekmektedir.

Adaylar ayrıca 18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşından gün almamış olmalıdırlar (01 Ocak 1998 – 01 Ekim 2005 tarihleri arasında doğmuş olmak). Boy ve beden kitle indeksi şartları da önemlidir; kadınlar için 162 cm ve erkekler için 167 cm'den kısa olunmamalı ve beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmalıdır.

Sağlık durumu, Sağlık Şartları Yönetmeliği tarafından belirlenen koşulları karşılamalıdır. Ayrıca adayların genelev, birleşme yeri, randevuevi gibi yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmaları gerekmektedir. Genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri üretmek ve satmak veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmemeli ve bu nedenlerle hüküm giyilmemiş olmalıdır.

Alınacak öğrenciler, PMYO'da 2 yıl süreyle eğitim alacak ve bu sürenin sonunda polis memuru olarak görev yapmaya başlayacaklardır. Başvuru süreci için adayların tüm şartları sağlamaları ve belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, PMYO polis alımı için adaylarda aranacak şartlar şunlardır:

g) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ğ) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Adayların bu şartları sağlaması halinde PMYO polis alımı başvurusunda bulunabileceklerdir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

2023 - 2024 eğitim - öğretim yılı için Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (2.000) erkek ve (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacaktır. Adaylar, 31 Temmuz - 09 Ağustos 2023 tarihleri arasında başvurularını yapabilmek için http://www.pa.edu.tr adresine e-devlet şifreleriyle giriş yapmalıdırlar. Başarılı sınav sonucu Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylar polis memuru olarak atanacaktır.

Başvurular için gerekli şartlar aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Başvuru için aday belirleme ön başvuruları, e-devlet üzerinden ücretsiz olarak yapılacaktır. Sınav başvuru ücreti ödemesi yapılacak adaylar, on katı kontenjana giren adaylar arasından belirlendikten sonra sınav ücreti ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklanmadan ödeme yapan adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecektir. Bu nedenle, diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara güvenilmemesi önemle vurgulanmaktadır.

Başvuru sürecinin belirtilen tarihler arasında tamamlanması ve başvuruda gerekli olan şartların eksiksiz olarak sağlanması adaylar için önemlidir. Adaylar, resmi internet sitesi üzerinden güncel bilgileri ve duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

2023 - 2024 eğitim - öğretim yılı için Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına yapılacak olan 2.500 öğrenci alımı için adayların 31 Temmuz - 09 Ağustos 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuruların zamanında ve eksiksiz yapılması, giriş koşullarının karşılanması ve güncel bilgilerin resmi internet sitesinden takip edilmesi önemlidir. Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerekmektedir.