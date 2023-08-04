PTT yeni personellerini arıyor! Başvuru formunu dolduranın işi hazır: PTT kargo iş ilanları

PTT Kargo Taşımacılığı yapan firma, yeni personel alımı için İŞKUR üzerinden ilan yayınladı. Şirket adı "BOYUT MÜHTAŞ MÜT İNTURZ SAN DIŞ TİC LTDŞTİ. COŞKUN LOJİSTİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ADİ ORTAKLIĞI" olarak belirtiliyor. İlan detaylarında işçi ve şoför pozisyonları için başvuruların kabul edileceği bilgisi yer alıyor. Başvuru yapmak isteyenler, İŞKUR resmi sayfasındaki bilgileri takip ederek iş başvuru formunu doldurabilirler. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen adaylar, ilan detaylarını ve başvuru süresini takip etmeli, başvuru kriterlerine uygun olduğundan emin olmalıdır. Yeni bir iş fırsatı arayanlar için PTT Kargo Taşımacılığı firmasının alımları, gelecek için umut verici olabilir. Ancak unutmayalım ki başvuruları takip etmek, gerekli belgeleri tamamlamak ve kriterlere uygunluğu sağlamak önemlidir. Herkese şans diliyoruz! İşte detaylar...





PTT KARGO İŞKUR ÜZERİNDEN YENİ İLAN YAYINLADI

PTT Kargo Taşımacılığı yapan firma, 10 şoför (yük taşıma) ve beden işçisi alımı için personel arayışında. Şoför pozisyonu için, şehirler arası taşımacılık yapabilecek, E sınıfı ehliyet sahibi, psikoteknik, SRC ve dijital ehliyet belgelerine sahip adaylar aranıyor. Beden işçisi pozisyonunda ise çalışma saatleri ve diğer ayrıntılar firma ile görüşülecektir. İşte diğer ayrıntılar...





Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR resmi sayfasına TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ilanlara başvurabilirler. Özgeçmiş alanına ilgili meslek bilgilerini eklemeleri ve ilanın öğrenim şartlarına uygun olmaları gerekmektedir. Başvuruyu tamamlamak için ilgili ilanın sol alt kısmındaki "Başvur" butonuna tıklamaları gerekmektedir.

Şoför ve beden işçisi alımı için ilan numaraları da belirtilmiş olup, bu numaraları kullanarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Ancak unutmayalım ki, bu alımlar için belirtilen niteliklere sahip olmak önemlidir. İşe alınma süreci ve görüşmeler firma ile yapılacak ve başvuru sonuçlarına göre değerlendirme yapılacaktır.

Adaylar bu fırsatı değerlendirmek ve PTT Kargo Taşımacılığı firmasında çalışma şansını elde etmek için başvuru süresini takip etmeli ve belirtilen kriterlere uygunluğu sağlamalıdır. Şanslar dileriz!