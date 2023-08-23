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Sertifikası olan hemen başvurabilir! KPSS şartsız güvenlik görevlisi alımına start verildi

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Sertifikası olan hemen başvurabilir! KPSS şartsız güvenlik görevlisi alımına start verildi
KPSS şartı olmadan kamuda güvenlik görevlisi alımı şartları ne, kimler başvurabilir? Hangi ilçelerde alım olacak? Başvurular ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

2023 yılında, KPSS şartı olmadan gerçekleştirilecek olan 19 kamu güvenlik görevlisi alımı için başvurular başladı. Kamu ilanları kapsamında yapılan bu alımla ilgili detaylar açıklandı. İşte adayların merakla beklediği o bilgiler:

güvenlik görevlisi alımı

Başvuru için Aranan Şartlar Neler?

Başvurular en az lise, ön lisans veya lisans mezunu adaylara açık olacak. Bununla birlikte, adayların 25-35 yaş aralığında olmaları gerekecek. İş tecrübesi başvuru sürecinde dikkate alınacak önemli bir faktör olacak ve adayların yasa dışı ideolojik amaçlı faaliyetlere karışmamış veya katılmamış olmaları gerekecek. Ayrıca, sabıka kaydı bulunmamalı ve özel güvenlik belgesine sahip olunması gerekmektedir. Silahlı olmanız tercih sebebi olacak ve boy kriteri 170 cm ve üzeri olarak belirlenmiştir. Son olarak, askerlik hizmetini tamamlamış olmanız gerekmektedir. Başvuruda bulunacak adayların başvurdukları ilçede ikamet etmeleri şartı aranacaktır.

Hangi İlçelere Kaç Kişi Alınacak?

Adaylar arasında yapılacak kadro dağılımına göre Manisa Merkez için 12, Turgutlu için 4, Akhisar için 1, Selendi için 1 ve Gölmarmara için 1 olmak üzere toplamda 19 güvenlik görevlisi alımı yapılacak.

Başvuru Tarihleri ve Nasıl Başvurulur?

Başvurular 21 Ağustos 2023 tarihinden başlayıp, 25 Ağustos 2023 tarihine kadar kabul edilecek. Başvuruların cv.manisabeltr üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

KPSS şartı olmadan gerçekleştirilen bu alım fırsatıyla, kamu sektöründe güvenlik görevlisi olarak kariyer yapma şansı elde edebilirsiniz. Detaylı bilgiler ve başvuru adımları için ilgili internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Unutmayın, başvuru süresi sınırlı!

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