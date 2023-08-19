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Son dönemlerin en gözde mesleği: Katiplik için şartlar belli oldu

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Son dönemlerin en gözde mesleği: Katiplik için şartlar belli oldu
İş arayan adaylar internet üzerinden merak ettikleri meslek kollarıyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki katip olmak için ne yapmak gerekiyor? Tüm detaylar haberimizde.

Son dönemlerin en gözde mesleklerinden biri haline gelen katiplik mesleği merakla araştırılıyor. Peki katip olmanın şartları nedir? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 

KATİPLİK ŞARTLARI 

Katipler kamu kurumlarında idari işleri yürütüp yazışmaları kayıt altına alarak düzenleyen görevli kişilerdir. Katip olmak isteyen kişilerin en az lise ya da dengi bir okuldan mezun olması gerekir. Aynı zamanda alım yazılacak sene için KPSS sınavından en az 70 puan alınması da gerekir. Daha sonra Adalet Bakanlığı tarafından açılan alımlara başvuru yaparak şartları taşıyan adaylar sözlü ve yazılı sınavlara girmeye hak kazanır. 

katip olma şartları

Katip olmak isteyen adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, en az lise mezunu olması, KPSS puanı olması, Adalet Bakanlığı sözlü ve uygulamalı sınavları geçmesi, görevini yapmaya engel sağlık problemi olmaması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yer alan şartları taşıması, güvenlik ve arşiv soruşturmalarının olumlu olması şartları aranmaktadır. Katip olmak isteyen adayların hızlı klavye kullanabilmesi, dürüst ve güvenilir olması, iş disiplinine sahip olması, bilgisayar ve ofis programlarını iyi derecede kullanabilmesi şartları da aranmaktadır.

Kamu Personeli
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