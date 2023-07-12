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Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS'siz personel alacak! İş arayanlara kaçırılmaz fırsat

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Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS'siz personel alacak! İş arayanlara kaçırılmaz fırsat
İş arayan insanlar internet üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! Tüm detaylar haberimizde.

Tarım ve Orman Bakanlığı kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylara müjdeli haberleri verdi. 1000 personel alımı yapılacak! Peki şartlar neler? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMLARI

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine 1000 adet personel alımı yapılacak. Bakanlığa 404 Mekatronik bakım onarım teknisyeni, 344 Kimya teknisyeni, 42 makine teknisyeni, 42 makine bakım onarım teknisyeni, 31 iş makineleri operatörü, 28 mekaniker buhar kazanları teknisyeni, 20 tarım makineleri teknisyeni, 

Tarım ve ORman Bakanlığı Personel Alımları

18 inşaat teknisyeni, 14 elektrik teknisyeni, 11 bilgisayarlı makine teknisyeni, 6 metal teknolojisi teknisyeni, 3 endüstriyel otomasyon teknisyeni alınacak. Başvuru ile ilgili şartlar 11 Temmuz tarihinde İŞKUR aracılığıyla adaylarla paylaşılacak. Türkşeker fabrikalarına 6 ay süre için istihdamı yapılacak olan personellerin başvuruları 11 Temmuz ve 17 Temmuz arasında İŞKUR aracılığıyla online olarak yapılabilecek. 

Kamu Personeli
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