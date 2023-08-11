THY 27 bin TL maaşla çalışacak kabin memurları arıyor! Kadın erkek başvuru şartları açıklandı

Türk Hava Yolları (THY), 2023 yılında kabin memuru ve çeşitli kadrolar için geniş çaplı personel alımı fırsatı sunuyor. THY'nin yayınladığı son dakika duyurusuna göre, en az lise mezunu adaylar arasından seçim yapılacak. Havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunan bu alım, özellikle kabin memuru pozisyonuna ilgi duyan adaylar için dikkat çekici.

THY'nin verdiği bilgilere göre, kabin memuru olarak işe başlayan adaylar en az 27 bin TL maaşla başlangıç yapacaklar. Bu iş fırsatı, hem kariyer basamaklarını hızla tırmanmak hem de cazip maaş avantajlarına sahip olmak isteyenler için büyük bir motivasyon kaynağı.





Başvuru süreci oldukça basit bir şekilde tamamlanabiliyor. İlgilenen adaylar, THY'nin kariyer sayfasına girerek kendi özgeçmişlerini oluşturup başvurularını gerçekleştirebilirler. THY, bu fırsatla birlikte havacılığın büyülü dünyasına adım atmak isteyenlere kapılarını aralıyor.

Başvuru yapacak adaylar için belirli şartlar bulunuyor. Örneğin, kabin memuru pozisyonu için Türk vatandaşı olma, belirli yaş aralığında olma, en az lise mezunu olma ve iyi derecede İngilizce bilme gibi koşullar aranıyor. Ayrıca fiziksel görünüm ve sağlık durumu da başvuru sürecinde değerlendiriliyor.

THY, sadece kabin memuru değil, aynı zamanda simülatör uçuş öğretmeni, pilot ve diğer kadrolar için de personel alımı yapacak. İlanlara başvuruların THY'nin kariyer sayfası üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Havacılık sektöründe kariyer yapmak isteyenler ve THY'nin sunmuş olduğu bu iş fırsatını değerlendirmek isteyenler, daha fazla bilgi ve başvuru için "https://careers.turkishairlines.com/acik-pozisyonlar" adresini ziyaret edebilirler. Bu fırsatı kaçırmamak ve yüksek uçuşlara geçiş yapmak isteyenler için şimdi harekete geçme vakti.