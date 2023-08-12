Vakıflar Genel Müdürlüğü Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir ve diğer 19 ile sözleşmeli personel alımı yapacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü kamu kurumlarında çalışmak isteyen adayların yüzünü güldürdü! Birçok farklı il için personel alımı yapılıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞLADI

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde görevlerine devam eden Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımlarını iş arayan adaylarla paylaştı. 11 Ağustos tarihinde yapılan paylaşıma göre bazı kadrolarda mülakat şartı aranmayacak ancak bazı kadrolar için mülakat düzenlenecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü 90 personel alımı yapacağı 23 farklı ili de paylaştı. Alımlar Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon illerinde yapılacak. Yayımlanan ilana göre 47 Büro Personeli, 4 Avukat, 24 Mühendis, 3 Mimar, 4 Şehir Plancısı, 7 Müze Araştırmacısı, 1 Veteriner Hekim alınacak. Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesinde yer alan şartları yani; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması, kamu haklarından mahrum edilmemesi, görevin yapılmasına engel herhangi bir sağlık problemi olmaması, güvenlik ve arşiv soruşturmalarının olumlu sonuçlanması, bir suç hükmü olmaması şartlarının taşınması gerekiyor. Aynı zamanda 2022 senesinde yapılan KPSS puanının en az 70 olması gerekiyor. Başvuru yapacak adayların 18 yaşını tamamlamış olması, 35 yaşını doldurmaması gerekiyor. Kadrolara göre başvuru şartları ise şu şekilde;





-Mühendis kadrosu için Elektrik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Harita Mühendisliği ya da Geomatik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği ya da Makine ve Malzeme Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.

-Mimar kadrosu için Mimarlık ya da yurt dışında denkliği olan bir bölümden mezun olmak gerekiyor.

-Şehir Plancısı kadrosu için Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.

-Müze Araştırmacısı kadrosu için Sanat Tarihi ya da Snaat Tarihi ve Müzecilik ya da Müzecilik bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.

-Avukat kadrosu için Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Avukatlık ruhsatına sahip olmak gerekiyor.

-Büro Personeli alımı için Bilgi vev Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivçilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları, Gazetecilik, Gazetecilik ve Kitle İletişimi, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, Basım ve Yayımcılık, Basın ve Yayın, Basın ve Yayımcılık bölümlerinden, İİBF İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası ve Halklar İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Maliye ya da Maliye Muhasebe bölümlerinden mezun olmak gerekiyor. Başvurular 11 Ağustos tarihinde başlayarak 25 Ağustos tarihinde sona erecek. Başvurular https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesine alınacak personeller için Avukat, Büro Personeli ve Veteriner Hekim kadrolarında mülakat gerçekleştirilmeyecek. Diğer kadrolardaki adaylar sözlü ve yazılı sınavlara girecek.