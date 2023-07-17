Yüksek maaşla çalışmak isteyenlere büyük fırsat! O illerde binlerce güvenlik görevlisi alınacak: Tek şartı var

İŞKUR'un yayımladığı yeni ilan, güvenlik görevlisi alımının gerçekleştirileceği İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerin yanı sıra birçok ildeki özel şirketlere de fırsat sunuyor. İlanda, adayların belirtilen şartları dikkatli bir şekilde incelemeleri gerekt.



3 BİN 158 ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ ALINACAK





Güvenlik görevlisi alımı için belirlenen iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Eskişehir ve Kahramanmaraş yer alıyor. Bu illerde bulunan özel şirketler toplamda 3.158 silahsız özel güvenlik personeli alımı yapacaklar.

Başvuru işlemleri için adaylar İŞKUR resmi internet sayfasını kullanabilecekler. İşte, güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat olan bu ilanın ayrıntıları. Başvuruların İŞKUR üzerinden yapılabileceği ve başvuru şartlarının adaylar tarafından dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiği belirtildi.

Güvenlik görevlisi alımı, iş arayanlar için önemli bir fırsat oluşturuyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki özel şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan bu alımlar, istihdam açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Adaylar, İŞKUR'un resmi internet sayfasını ziyaret ederek başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirler.

Güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen adaylar için bu ilan büyük bir fırsat sunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerdeki özel şirketlerde görev alarak istihdam edilmek isteyenler, başvurularını İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden gerçekleştirebilirler. Başvuru şartlarını dikkatlice inceleyen adaylar, başvurularını tamamlayarak bu önemli iş fırsatını değerlendirebilirler.