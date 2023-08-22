Yüksek maaşlı iş fırsatı geldi! THY personel alım ilanı tekrar geldi: İşte başvuru şartları

Türk Hava Yolları personel alımı yapacağını duyurdu. Yetiştirilmek üzere pilot adayları bekleniyor. Türk Hava Yolları yeni bir duyuru yayınladı. THY'nin resmi adresinden yapılan duyuruya göre, THY'nin açığını kapatmak için 1.200 kişilik kadroya belirli koşullar altında pilot adayları alınacak. Pilot adayları bazı eğitimlere katılacaklardır. Ancak başvuru sahiplerinin belirli şartları taşıması gerekiyor.





1200 PİLOT ALIMI YAPILACAK!

THY geçtiğimiz günlerde 1200 pilot alımı yapacağını duyurmuştu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi açıklamasında;

'2003 yılında 651 pilotumuz varsa, sayısı 9 kat artarak 5.793'e çıktı. 1200 yeni pilot arkadaşımızı da ekibimize katıyoruz. 2003 yılındaki Türk Hava Yolları ile aynı oranda büyüyoruz" dedi.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

Yetiştirilmek üzere ikinci pilot adayı olmak için bazı şartlar gerekmektedir. Bu şartlar;

-T.C. vatandaşı olmak ya da mavi karta sahip olmak

-En az lisans mezunu (örgün ya da açık öğretim)

-Yurtdışı üniversitelerden mezun olan adaylardan ise YÖK denklik belgesi istenilmektedir.

-31.12.2002 tarihinden önce ve 01.01.1993 tarihinden sonra doğmak

-1.60 cm'den kısa 1.95 cm'den uzun olmamak.

-Beden kitle endeksi 20-30 aralığında uygun olmak

-Askerliğini yapmış olmak ya da eğitim başlangıç tarihinden itibaren en az 2 yıl tecil ettirmiş olmak

-Adli sicil kaydı ve asli sicil arşiv kaydı bulunmamak

-Daha önce THY ya da diğer kuruluşlarda disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak

-Daha önce THY ve THY iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak

YABANCI DİL VE SAĞLIK ŞARTI ZORUNLU!

Başvuru sahipleri öncelikle yukarıdaki şartları sağlamalıdır. Daha sonra, THY tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarını geçen ve sağlık hizmeti seçim süreçlerini geçen adayların, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından masrafları kendilerine ait olmak üzere bir protokol almaları gerekmektedir.

ACELE EDİN!BAŞVURULAR BAŞLADI!

THY personel alım başvuruları başladı. THY kariyer adresi üzerinden başvurular yapılacak.

Başvuru tarihleri 18 Ağustos 2023- 20 Kasım 2023

Başvurunuzu https://careers.turkishairlines.com/acik-pozisyonlar/yetistirilmek-uzere-ii-pilot-aday-adayi/22db36ea-4a2a-427d-9398-547c66e0f7aa adresinden yapabilirsiniz.