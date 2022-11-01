Kamu Üniversitesi personel alacağını duyurdu! İşte o üniversite ve başvuru şartları

İş sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş devlet dairesinde çalışmak istiyor. Devlet üniversiteleri ise personel alacağını duyurdu. Alacağı bölümler ise, Yazılık Geliştirme Uzmanı ve Sistem uzmanı olarak belirlendi. Başvuru için ise gerekli şartlar bulunuyor. Detaylar haberimizde!

VERİLECEK ÜCRET ÇALIŞMA SÜRESİ ADEDİ ÜCRET BÖLÜM Tam zamanlı 2 Aylık brüt sözleşmeli Yazılım ücretin 2 katı Geliştirme Uz. Tam zamanlı 1 Aylık brüt sözleşmeli Sistem ücretinin 2 katı Uzmanı BAŞVURULAR BAŞLADI Sakarya Üniversitesi'nin personel alımı ilanı yayınlandı. Sakarya Üniversitesinin web adresinden giriş yaparak “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu” nu doldurmanız gerekiyor. Daha sonra ise yanınızda bulunan fotoğraf ile 14/11/2022 tarihine kadar Sakarya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Esentepe Kampüsü' ne giderek imzalatmanız ve formu teslim etmeniz gerekmektedir. Personel ilanları için başvuru yapan adaylar sınava tabi tutulacaktır. Yapılacak olan sınav 30.11.2022 tarihinde Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Esentepe Kampüsün'de yapılacaktır. Sınav süresi 2 saattir. Sınav saat 10:00'da başlayıp, 12:00'da sona erecektir. Sınavdan geçen adaylar ise aynı gün saat 14:00'da tekrar bir sınava girecektir. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER Başvuru formu (Fotoğraflı). Lisans diploması aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği, belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanacaktır), Genel şartlar (c) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır), Genel şartlar (d) bendinde belirtildiği üzere, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge Özgeçmiş KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir) İngilizce dilinde (YDS) alınan puanı veya İngilizce dilinde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca YDS’ye denk kabul edilen sınavlarda alınan puanı gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge Adli Sicil Kaydı Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı fotokopisi Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla, güvenlik soruşturmalarının olumlu sonuçlanması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.