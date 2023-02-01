Kamu ve özel bankalar birleşti! Maaş hesabı açtırana 8000 TL ödeyecek: Bu kişiler çok şanslı!

EYT sonrası milyonlarca kişinin emekli olacağı hesaplanırken birçok kamu bankası da emeklilerin maaşlarını taşımaları için promosyon kampanyalarına başladı. Peki kamu bankaları promosyon kampanyaları şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
KAMU BANKALARINDAN EMEKLİLERE MÜJDE
Kamu bankaları 1 Mart tarihi itibariyle ilk emekli maaşlarını alacak yeni emekliler için promosyon kampanyalarını duyurdu. Promosyon yarışında ilk haberler
Akbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan geldi. Bankalar promosyon tutarlarını güncelledi ve EYT
ile emekli olacak vatandaşların emekli maaşlarını bankalara taşımaları durumunda emeklileri sevindirecek tutarlarda promosyon ödemesi yapacaklarını duyurdu.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
Ziraat Bankası SSK, Bağ Kur, memur emeklileri için Şubat ayı güncel promosyon tutarlarını açıkladı. Yeni duyuruya göre 3 bin 500 TL altında emekli maaşı alan vatandaş 3 bin TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arası emekli maaşı alan vatandaş 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaş 4 bin 500 TL, 10 bin TL üstünde emekli maaşı alan vatandaş 5 bin TL promosyon ödemesi alacak. Ziraat Bankası promosyon ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşlar en yakın şubeye giderek ya da mobil uygulama ve internet şubesi üzerinden başvurularını yapabilecek.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Güncel fiyatlarını duyuran bankalardan biri de Halkbank oldu. Halkbank 3 bin 500 TL altında emekli maaşı alan vatandaşa 3 bin TL; 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 3 bin 500 TL; 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 4 bin 500 TL; 10 bin TL üzerinde emekli maaşı alan vatandaşa 5 bin TL promosyon ödemesi yapacak. Promosyon kampanyasından faydalanmak için en yakın şubeye giderek başvurular yapılacak.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Vakıfbank yeni emekli promosyon tutarlarının güncellendiğini internet sitesi üzerinden duyurdu. Vakıfbank emekli promosyonundan faydalanmak isteyen vatandaşlar en yakın şubeye giderek ya da mobil uygulama ve internet şubesi üzerinden başvurularını yapabilecek. Vakıfbank 3 bin 500 TL altında emekli maaşı alan vatandaşa 3 bin TL; 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 3 bin 500 TL; 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 4 bin 500 TL promosyon ödemesi yapacak.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Akbank emekli promosyon tutarlarını güncelleyen bankalar arasına girdi. Akbank edinilen bilgilere göre 2023 senesi için 7 bin TL'ye varan promosyon ödemeleri yapacak. Promosyon kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar en yakın şubeye giderek maaşlarını taşıdıktan sonra promosyon ödemesini alabilecekler.
GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
Garanti Bankası emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 sene bankada kalma taahhüdü veren emekli müşterilerine 6 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Aynı zamanda Garanti Bankası ek olarak 1500 TL ek promosyon ödemesi yapacağını da duyurdu. Bu şekilde Garanti Bankası'nın ödeyeceği promosyon tutarları 7 bin 500 TL'ye kadar yükseliyor.