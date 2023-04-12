Kamuda çalışan 700 bin işçiye, memur statüsü! Yılda 4 kez ikramiye ödemesi alacaklar..







BELEDİYE İŞÇİLERİNDE İLAVE TEDİYE











TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu hafta Türk-İş ve Hak-İş'ten gelen heyetlerle görüşmesi sonrasında yeni bir sürcin başlatıldığı öğrenildi. Belli müzakere noktalarına ulaşan taraflar, bu hafta TÜHİS'in ev sahipliği ile düzenlenecek olan toplantıda müzakerelerin kalan noktalarını görüşmek üzere yeniden bir araya gelecek. Bu sürecin 15 gün içerisinde tamamlanması beklenirken, diğer tarafta farklı gelişmeler de yaşanıyor. İşçiler, temel brüt ücretin 15 bin liraya çıkarılması ve tüm ücretlere yüzde 15 sosyal katkı payı eklenmesi konusunda ısrar etmeye devam ediyor ama TÜHİS'in sunduğu ilk teklifin ise 11 bin 500 lira olduğu söyleniyor.Taban maaş ve maaş zamlarına ilişkin müzakerelerin Nisan ayı sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir. Ayrıca, belediyeler ve yerel özel yönetim şirketleri gibi tüm memurlara ayrıca ödeme yani ikramiye yapılmalı olduğu belirtilmektedir. 52 günlük ücret işçinin brüt maaşı üzerinden hesaplanır. Bu yıl için ek ödemeler en az 2 bin 168 lira, en fazla 8 bin 233 lira olarak veriliyor.Sendika üyesi olan ve aylıkları veya aylıkları sendika tarafından kesilen memurlara yılda dört kez olmak üzere üçer aylık dönemlerde kefaletle ikramiye verilir. Ödemeler Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yapılır. Ücret primi verilmesinin amacı, işverenlerin sendika görevlileri tarafından kesilen ücret primini düşürmesi ve yıl için ödenen tutarı 400 liraya çıkarmasıdır. Taraflar, kamu sektörü çalışanlarına tarife ikramiyesi konusunda anlaştılar. Kamu Çalışanları Toplu İş Sözleşmeleri 2023 Çerçeve Protokolü, kamu çalışanları başta olmak kaydıyla özel sektörde imzalanan toplu iş sözleşmelerinin çerçevesinin belirlenmesinde önemli olacaktır. Ağustos ayı, memurların ve emekli memurların önümüzdeki iki yıl içinde (2024-2025) alacakları planlanan mali ve sosyal haklarda sekiz farklı artış ve iyileştirme belirleyecek.