Kamuda çalışmak isteyenler dikkat! En az ortaokul mezunuysanız bu iş size göre: İŞKUR kapılarını açtı!

DİKKAT İŞKUR İŞÇİ ALACAK!













İŞTE ARANAN ŞARTLAR!

İşkur işçi alımı yapacağını duyurdu. Hemde en az ortaokul mezunları bile başvuru yapabilecek.Alaşehir Belediyesi’nin İŞKUR kurum dışı ilanlar sayfasında yer alan ilana göre en az Ortaokul mezunu 13 kamu işçisi alımı yapılacağını duyurdu. İlanın yayınlanmasından sonra ise en çok merak edilenlerden biri işe alım şartları oldu. İşte işe alım şartları ve başvuru zamanı…. İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre en az ortaokul mezunu işçi alımı yapılacak. Manisa Alaşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 13 Beden İşçisi alımı yapılacağı açıklandı. İşte ilanın detayları…Manisa Alaşehir Belediye Başkanlığı geçici süreli kadrosuna 13 Beden işçisi alımı yapacak. Yapılan açıklamaya göre ise 40 yaş sırını bulunuyor. Beden İşçisi (temizlik personeli) alımlarında 9 kişilik personel alımı için en az Ortaokul en fazla Lise mezunu 18- 40 yaş arasındaki kişilerin başvuru yapması isteniyor. Ayrıca başvuracak kişilerin de Manisa ili merkez ve belirtilen ilçelerde ikamet etme şartı bulunuyor. Beden İşçisi olarak (İnşaat) alımlarında ise 4 kişilik personel alımı olacak. Buna başvuracak kişilerinde en az ve en fazla Ortaokul mezunu olmaları, 18-40 yaş arasında olması isteniyor. Yine bu ilanda da Manisa ili merkez ve belirtilen ilçelerde ikamet etme zorunluluğu var. Belediye bünyesine alınacak işçi alımlarının başvuruları 3 Nisan 2023 tarihine kadar sürecek. Başvurular ise İŞKUR online üzerinden yapılabilecek. Ayrıca başvuru yapmak isteyenler İŞKUR a giderek ya da ALO 170 i arayarak başvuruda bulunabilecek. Başvuru yapanlar arasında kura çekimleri ise 6 Nisan 2023 te saat 10.00 ve 11.00 arasında Alaşehir Belediyesi’nde yapılacak.