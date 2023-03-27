Kamuda çalışmak isteyenlere sınavsız ilan! Tamı tamına 3000 kişi alınacak: O iki koşula dikkat!













İTFAİYE VE SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NDAN DEV ALIM

Antalya ve ilinde Ziraat Mühendisi, Su Pompa Operatörü ve Puantör kadroları için Devlet Su İşler tarafından yayınlanan ilanlar açıklandı. Başvuru süreçleri başlamış olup, adayların başvuru kriterlerini dikkatli bir şekilde gözden geçirmeleri önem arz etmektedir.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren sosyal hizmetlerin temel birimlerinde KPSS 60 puanına sahip ve KPSS koşulsuz bildirimli personel alımı yapılmaktadır. İlgili duyurular İŞKUR'da ve eğitim kurumunun kendi internet sitesinde yayınlanır.Aydın Büyükşehir Belediyesi, 10 itfaiyeci alımı için ilan yayınladı. İtfaiyeci alımı için lise ve dengi okullardan başvuru kabul edilmektedir. Cerrahpaşa Üniversitesi, 64 sağlık meslek mensubu ve çalışanı alımına ilişkin bilgileri resmi yayında başvuru yönergesiyle paylaştı. Alımlarda en az lise öğrencilerinin başvuruları kabul edilmektedir. Karabük Üniversitesi Araştırma Hastanesi lise, önlisans ve lisans adaylarından 61 sözleşmeli personel alımı yapmaktadır.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11 farklı meslek grubunda 500 kamu çalışanı alımı yapmaktadır. İlk aşamada başvuru sahipleri afet bölgelerine tabi olup herhangi bir ikamet şartı uygulanmamaktadır. Artan iş fırsatlarının olduğu bu zamanda, birçok başvuru sahibi, başvuru sürecinin başında zaten yeni iş fırsatlarına sahiptir. Adaylar bu süreçte ilgili eğitim kurumları ve İŞKUR web siteleri üzerinden başvurularını yapabilirler. Ayrıca çeşitli alanlarda ve kamu kurumlarında iş imkanı sunan diğer ilanları da takip etmek gerekmektedir. Bu pozisyonlar arasında eğitim, sağlık, ulaşım ve enerji gibi çeşitli sektörlerde çalışma fırsatları bulunmaktadır. Adayların başvuru sürecine dikkat etmesi ve başvuru sürecini atlamaması gerekmektedir. Şartları ve istenen belgeleri eksiksiz olarak sunarak başvurularını tamamlamaları önemlidir.