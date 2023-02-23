Kamuda çalışmak isteyenlere yeni iş kapısı: Havelsan yüksek maaşla 1500 personel alacak!







HAVELSAN PERSONEL ALIMI







Kamu kurumlarında çalışmak isteyen insanlar için 1500 kişilik alım müjdesi Havelsan'dan geldi. Peki Havelsan personel alım şartları nedir? Kimler başvuru yapabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Havelsan en az lise mezunu 1500 kişilik personel alımı başlattı. Alınacak personellere teknik uzmanlık sınavı uygulanacak. Havelsan kadrosunda aynı zamanda yabancı dil sınav puanı, deneyim süresi ve üniversite mezuniyet notu da önemli yer taşıyor. Havelsan personel alımında ön lisans mezunları için en az 3 sene deneyim isteniyor.Teknik mülakat uygulamasında da başarı isteniyor. Lisans mezunu olup en az 3 sene deneyimi olan adaylarda teknik uzmanlık sınav şartı aranmaz ancak deneyimi olmayan adaylarda mezuniyet notu önem taşımaktadır ve teknik mülakat sonucunda başarı istenir. Doktora mezunu olan adaylar teknik mülakatlarda başarı istenir. Havelsan teknik uzmanlık sınavı lisans, ön lisans mezunları için değişkenlik göstermektedir. ALES, GRE, GMAT gibi sınav puanlarına göre farklılık göstermektedir. Üniversite mezunu adayların ALES 85, GRE 157, GMAT 550 olması istenir. Havelsan aynı zamanda yabancı dil sınavlarında da başarılı olması şartını arıyor. Üniversite mezunu başvuru yapacak adayların IELTS 6.5; TOEFLS 79; YÖKDİL 70; TÖMER 70; YDS 70; Havelsan YDS 70 olması gerekmektedir. Ön lisans mezunu adayların YDS sonucunun 60 olması gerekmektedir.