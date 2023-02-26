Kamuda dev işçi alımı başladı: İşsiz olanlara başvuru açıldı! KPSS'siz yaş şartsız alım

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen kişiler için açılan kadrolar devam ederken yeni haber de o belediyeden geldi. Peki başvuru şartları ne olacak? Kimler başvuru yapabilecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BELEDİYEDEN YENİ PERSONEL ALIM DUYURUSUKamu kurumunda çalışmak isteyen kişiler için personel alımları İŞKUR üzerinden yapılmaya devam ediyor. Yeni gelen haberlere göre Kuşadası Belediyesi personel alım süreci 28 Şubat tarihine kadar sürecek. Alınacak personellerin kadro ile ilgili 5 sene deneyim sahibi olması isteniyor. Aynı zamanda Türk vatandaşı olmak, imar uygulaması deneyimi olan, CAD tabanı yazılımı bilen, erkek adaylar için askerlik ile ilgili ilişiği olmaması, üniversitelerin Teknoloji ya da Mühendislik, Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri bölümlerinden mezun olmak, 3194 imar kanunu ile ilgili bilgi sahibi olmak gerekiyor.
Başvuru yapacak adayların özgeçmişleri, sabıka kaydı, yerleşim belgesi, diploma örneği, kimlik kartının yanında olması gerekiyor. Başvurular 16 Şubat tarihinde başladı ve 28 Şubat tarihinde sona erecek. Başvurular e-posta yoluyla veya şahsi olarak belediyeye gidip yapılabilecek. Şahsen başvuru yapmak isteyen adayların gerekli belgelerle Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı Ege İşhanı 83/12 Kuşadası- Aydın adresine gitmeleri gerekmektedir.