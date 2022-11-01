Kamuda kadrolu olarak çalışan sayısı 2 milyon 894 bin 91 personel olurken aynı zamanda sözleşmeli personel ise 149.133, sürekli çalışan işçi sayısı 328.701, geçici çalışan işçi 305.892, geçici personel sayısı 22.741 olmak üzere kamuda toplamda 3 milyon 528 bin kişi çalışması incelemeler gereği belirlendi. TİS tarafından yapılan araştırmalar ve sunulan veriler de personel sayısı ve bölümler yer almaktadır.
KAMU PERSONELİ
01 Kasım 2022 - 15:20
Kamuda kaç personel ve memur çalışıyor? Türkiye İstatistik Kurum verileri açıkladı!
Kamuda çalışan kişilerin bölümleri ve kadrolarına göre ayrım yapıldığında personel sayısı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan araştırmalar sonucu ne kadar memur olduğu belirlendi. Kamuda çalışan personel sayısı ve memur sayısı haberimizde yer almaktadır
KAMU PERSONELİ
01 Kasım 2022 - 15:20
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