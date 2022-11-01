Kamuda kaç personel ve memur çalışıyor? Türkiye İstatistik Kurum verileri açıkladı!

Kamuda kadrolu olarak çalışan sayısı 2 milyon 894 bin 91 personel olurken aynı zamanda sözleşmeli personel ise 149.133, sürekli çalışan işçi sayısı 328.701, geçici çalışan işçi 305.892, geçici personel sayısı 22.741 olmak üzere kamuda toplamda 3 milyon 528 bin kişi çalışması incelemeler gereği belirlendi. TİS tarafından yapılan araştırmalar ve sunulan veriler de personel sayısı ve bölümler yer almaktadır. KAMUDA NE KADAR PERSONEL VAR? Maliye Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda kamuda çalışan personel sayısı belli oldu. Yıl başında yapılan açıklama üzerine bakanlık net rakamları paylaştı. Memur - 2.489.668 Hakim ve savcılar - 15.915 Öğretim elemanları - 126.168 İşçi - 339.965 Geçici personel - 23.220 Askeri personel 237.040