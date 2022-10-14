Kamuoyu 29. maddeyi tartışıyor! Sosyal medya düzenlemesinde 29. madde nedir, bu maddenin gerekçesi ne? Sosyal medya düzenlemesinin olay yaratan 29. maddesi

AK Partili vekiller tarafından hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan Sosyal Medya Yönetmeliği'nde (Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi) kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan ilk 28 madde kabul edildi. Meclis oturumu devam ederken son olarak 29. madde de AK Parti ve MHP milletvekilleri tarafından onaylandı. Sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin resmi olarak kabul edilmesi sonrası kamuoyunda maddenin ne anlama geldiği ve detayları büyük merak konusu oldu.
SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNDE 29. MADDE NEDİR?
Basın Kanunu ve çeşitli kanunlarda değişiklik yapan ve Dezenformasyonla Mücadele Yönetmeliği olarak da bilinen kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. İktidar ile muhalefeti zıtlaştıran kararnamenin 29. maddesi AK ve MHP'li milletvekillerinin oyuyla kabul edildi.
Söz konusu madde, yanlış bilgi yayanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Bu madde aynı zamanda yeni bir suçu da tanımlamaktadır. Türk ceza hukuku, yanlış bilgi üzerine "kamuya yanıltıcı bilgi yaymak" suçunu içermektedir. Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonlarına ve personeline karşı suç teşkil eden içerikler de suç kataloğunda yer almaktadır.
SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNİN 29. MADDESİNİN GEREKÇESİ NE?
Düşünce ve ifade özgürlüğü (fikir özgürlüğü), kamuoyunda tartışma ve kanaat oluşumunu sağlayarak demokratik toplumların oluşumuna katkı sağlayan temel haklardan biridir. Platforma doktrinde "fikirler pazarı" denilmektedir. Çoğulculuk, hoşgörü ve hoşgörü demokratik bir toplum için esastır. Bunlar, kişisel gelişimin ve dolayısıyla sosyal ilerlemenin en temel önkoşullarıdır. Bu gereklilikler ifade özgürlüğünün temelini oluşturur. İfade özgürlüğü haber
ve bilgiye erişim hakkı, görüş açıklama hakkı ve görüş açıklama hakkı olmak üzere üç bileşenden oluşur ve bu alanları korur. Haber veya bilgiye erişim hakkı; bireylerin iletişim araçlarını özgürce kullanmalarına, haber ve bilgi kaynaklarına kolayca erişmelerine, fikir piyasasına ilişkin farklı görüşler arasından seçim yaparak kendi (orijinal) düşünce ve görüşlerini oluşturmalarına olanak tanır. Esasen bir negatif statü hakkı olan ifade özgürlüğü, devlete negatif yükümlülükler getirir. Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve bireysel başvuruların Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesi sonucunda günümüzde ulaşılan temel hak ve özgürlüklerin düzeyi, devletin ifade özgürlüğüne ilişkin pozitif yükümlülüklerini de ortaya koymaktadır. Bu gelişen pozitifliğin özgürlüğe giden yolu açmaya ve geliştirmeye yardımcı olacağına şüphe yok. Teknolojik gelişmeler ve internetin yaygınlaşmasıyla yoğun bir şekilde aranan dijital platformlar, "içerik" olarak adlandırılabilecek bilgi ve haberlerin yayılma hızını beklenmedik bir şekilde artırmış, bu içeriklerin düşünce süzme, analiz ve değerlendirilmesi için zaman kazandırmıştır. . İnternet tarafından sağlanan anonimlik ortamının sahte, sahte veya manipülatif içeriğin artmasına neden olduğu yer burasıdır. Özellikle belirli motiflerle oluşturulan ve sistematik olarak dağıtılan veya bot hesaplar aracılığıyla paylaşılan içerikler, internetteki dezenformasyonu hızla körüklüyor. Bu şekilde oluşturulan fabrikasyon içerik, fikir piyasasında ürün güvenliğini etkileyerek, bireysel fikirlerin oluşumunu manipüle ederek ve özgür düşüncenin artmasına engel olarak demokratik ortamın saflığını baltalamaktadır. Bu nedenle, insanların haber ve bilgiye erişimini kolaylaştıracak mekanizmalar ve yöntemler geliştirirken, haber ve bilgilerin güvenliğini sağlamak, özgür ve özgün fikirlerin demokratik bir ortamda çakışmamasını ve rekabet etmemesini sağlamak için gerekli adımları atmalıdır. Bu madde ile sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratılması amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliğini aynı zamanda kamu düzenini ve genel sağlığını ilgili gerçeğe aykırı bir bilgi paylaşımıyla, kamu barışının bozulmasına neden olacak bir şekilde alenen yaymak fiilini suç olarak düzenlenmektedir. Suçun "kamu huzurunu bozma" ihtimali olduğu için özel tehlikeleri olan bir suç olduğu ise vurgulanmıştır. "Dezenformasyon" olarak adlandırılan bu uygulamaların, kişilerin kişisel görüşlerini ifade etme veya iletme haklarıyla karıştırılmaması için, davranışın korkulması, rahatsız edilmesi veya panik yaratan saiklerle yapılması aranan ek bir faktördür. Dezenformasyona konu olan içeriğin ülke içinde ve dışında kamu güvenliği, kamu güvenliği ve genel sağlık hakkında yanlış bilgi veya yanlış bilgi olabileceği nde kabul edilmiştir. Kamu düzenine karşı suçlar çerçevesinde oluşturulan bu suç, kuşkusuz bu bölümdeki diğer suçlardan farklı bir alanı düzenlemektedir. Ayrıca suçun failin kimliği örtülü olarak veya örgütün faaliyetleri sırasında işlenmiş olması da cezada artış sebebidir.
SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNDE KABUL EDİLEN DİĞER MADDELER
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda "Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın 29. maddesi ile müzakerelere başlandı. 29. madde AK Parti ve MHP milletvekillerinin oyuyla kabul edildi. Maddelerin dezenformasyonla mücadele bağlamında kullanılması ve kamu huzurunu bozabilecek şekilde kamuoyunda korku, huzursuzluk veya panik yaratmak amacıyla ve hakkında yanlış bilgi yayanlar için bir ila üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor. * Resmi duyurular internetteki haber sitelerinde de yayınlanacak ancak şartlara medyanın genel kurul toplantısında karar verilecek. * Basın kartı başvurusunda bulunan medya ve enformasyon personelinin de kanun kapsamında uygun olacağı varsayılmaktadır. * İnternet haber sitelerinin çalışanları basın mensubu olarak kabul edilir. * Çocukları internet ve sosyal medyadaki yasa dışı, etik olmayan ve potansiyel olarak zararlı içeriğe maruz kalmaktan koruyun. Erişim sağlayıcı derneklerine, çocukları, gençleri ve aileleri yasa dışı İnternet içeriği ve bu içeriğin güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağı konusunda eğitme ek görevi verilmiştir. * Tüm haber sitelerinin yayınladıkları içerikleri saklamaları gerekmektedir. Bu yasa, yasa dışı içeriğin yok edilmesini veya keyfi olarak kaldırılmasını önlemeyi amaçlar. * İçeriği kaldırma kararı tüm web sitelerini ve platformları etkiler. Her konum için ayrı kararlar vermek zorunda kalınmayacak. * Haber sitelerini desteklemek amacıyla, haber sitelerinde belirli kurallar dahilinde resmi duyuru ve reklamlar yapılabilir. * Haber siteleri künyesiz olarak çalışamaz. * Gazeteler için geçerli olan kurallar haber üreten siteler için de geçerlidir. * Sosyal medya platformları BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından denetlenmelidir. * Sosyal medya Türkiye'de ofis açmak ve Türkiye temsilciliğine sahip olmak için gereklidir. Temsilci gerçek kişi ise bu kişinin Türkiye'de ikamet etmesi ve Türk vatandaşı olması gerekir.