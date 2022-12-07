GÜNDEM
07 Aralık 2022 - 18:59

Kamuoyunun 2023 yılı asgari ücret beklenti anketi sonuçları açıklandı: Ortaya çıkan rakam 7.845 TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılı için geçerli asgari ücreti belirleme çalışması kapsamında başlattığı çalışmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmalar normal beklenen sayıları ortaya çıkardı. 2023 yılı için asgari ücret eklentisi 7.845 TL olurken işverenlerin yüzde 68,8'inin asgari ücretin yükseltilmesinin işsizliği artıracağına inandığı sonucuna da ulaşıldı.

GÜNDEM
07 Aralık 2022 - 18:59
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Kamuoyunun 2023 yılı asgari ücret beklenti anketi sonuçları açıklandı: Ortaya çıkan rakam 7.845 TL


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan bir çaıklamada 2023 yılında yürüteceği Asgari Ücret Tespit Çalışması kapsamında işçi, işveren ve kamuoyunun beklentilerini belirlemek için başlattığı çalışmanın sonuçları paylaşıldı.

ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİ

Kamuoyunun 2023 yılı asgari ücret beklenti anketi açıklandı

2023 asgari ücret için genel kamuoyunun (çalışan veya işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşlardan oluşan) genel beklentisi 7 bin 845 TL olarak belirlendi. 2023 yılından itibaren geçerli olan asgari ücret belirleme çalışması kapsamında Türkiye genelinde araştırma görevlileri tarafından yürütülen çalışma kapsamında hem çalışan hem de işveren segmentine ulaşıldı.

ARAŞTIRMA İÇERİĞİ



Türkiye genelinde yapılan bu ankette katılımcıların yüzde 50'sini kadınların, yüzde 50'sini de erkeklerin oluşturduğu bildirildi.

Kamuoyunun 2023 yılı asgari ücret beklenti anketi açıklandı

Katılımcıların yüzde 18,1’i ilkokul ve altı, yüzde 18,1’i ortaokul, yüzde 37,3'ü lise ve dengi okullar, yüzde 26,5’i de yükseköğretim ve üzerinde eğitim alan katılımcıların yüzde 33,8’inin de özel sektörde işçi sıfatında çalıştıkları belirtildi. Türkiye'nin üretim yapısını ziyaret ederek şirket sahipleri ve profesyonel yöneticiler tarafından ankete tabi tutuldu.

Araştırmada; "Temmuz ayındaki asgari ücret artışı bu kez yeterli oldu mu?" sorusu yöneltilirken katılımcıların yüzde 60’ının yeterli olmadığı yanıtını verdikleri, yüzde 30’unun ise yeterli olduğu yanıtını verdikleri aktarıldı. Yüzde 10’u ise soruya yanıt olarak ne yeterli ne de yetersiz cevabını verdiği ifade edildi.

KAMUOYUNUN GENEL BEKLENTİSİ 7.845 TL

Kamuoyunun 2023 yılı asgari ücret beklenti anketi açıklandı

İşçi, işveren ve çeşitli mesleklerden vatandaşlardan oluşan kamuoyuna 2023 yılında asgari ücret beklentileri sorulduğunda işçilerin asgari ücret beklentisi 7.500 TL, işverenlerin asgari ücret beklentisi ise 7.000 TL oldu.

7.845 TL'lik genel kamuoyu beklentisi ise ne çalışan ne de işveren olan çeşitli mesleklerden vatandaşlardan oluştu. Asgari ücretle çalıştığını beyan eden işçiler için asgari ücret beklentisi ortalama 7.630 TL olarak hesaplandı.

İŞSİZLİĞİN ARTMASINDAN ENDİŞELİ

Asgari ücret artışının işsizliği artırıp artırmayacağının sorulduğu ankette, katılımcıların yüzde 55'i asgari ücret artışının işsizliği artıracağını söylerken, yüzde 45'i hayır dedi. İşverenlerin yğüzde 68,8'i asgari ücretin yükseltilmesinin işsizliği artıracağına inanıyor.

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