Kamuya 1600 memur alınacak! 2022 yılı memur alımı yapacak kurumlar ile kadro dağılımı belli oldu..













Kamu kurum ve kuruluşlarına atamalarının yapılmasını bekleyen memur adaylarına müjde niteliğinde ilanlar yayınlandı. Memur olmayı dört gözle bekleyen birçok kişi hangi kurumların ne kadar memur alımı yapacağını da araştırma başladı.Birçok devlet kurum ve kuruluşunun yapacağı alımlar için atama kullanımına izin verilmesiyle yayınlanan ilanlar yakından takip edilirken 2022 yılı içerisinde hangi kurumların alım yapacak ve aynı zamanda memur alımlarına ilişkin ilan detayları da araştırılıyor.2022'de hangi kurum ne kadar memur alacak? İşte alım yapacak olan kurumların listesi: