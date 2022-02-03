GÜNDEM
03 Şubat 2022 - 14:29

Kamuya 1600 memur alınacak! 2022 yılı memur alımı yapacak kurumlar ile kadro dağılımı belli oldu..

2022 yılı içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına 1600 memur alımı yapılacağı bildirildi. Alımlara ilişkin yayınlanan ilanlarda ise memur alımı yapacak olan kurumlar ile kadro dağılımları listelendi. Peki, hangi kurumlar ne kadar memur alımı yapacak? İşte detaylar..

GÜNDEM
03 Şubat 2022 - 14:29
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Kamuya 1600 memur alınacak! 2022 yılı memur alımı yapacak kurumlar ile kadro dağılımı belli oldu..
Kamu kurum ve kuruluşlarına atamalarının yapılmasını bekleyen memur adaylarına müjde niteliğinde ilanlar yayınlandı. Memur olmayı dört gözle bekleyen birçok kişi hangi kurumların ne kadar memur alımı yapacağını da araştırma başladı. 




Birçok devlet kurum ve kuruluşunun yapacağı alımlar için atama kullanımına izin verilmesiyle yayınlanan ilanlar yakından takip edilirken 2022 yılı içerisinde hangi kurumların alım yapacak ve aynı zamanda memur alımlarına ilişkin ilan detayları da araştırılıyor.




2022'de hangi kurum ne kadar memur alacak? İşte alım yapacak olan kurumların listesi:
















 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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