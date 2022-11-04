Kamuya binlerce işçi alımı başladı! 18-55 yaş arasındaki herkes başvurabilecek! Sınavsız alımlar için başvuru tarihini kaçırmayın







BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER







Kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere İŞKUR'dan 18-55 yaş arasında yardımcı personel alınıyor. 7 Kasım'a kadar başvuruların devam ettiği alımlarda ikamet, tecrübe ve sınav gibi şartlar aranmıyor. Söz konusu alım Samsun Çarşamba Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumu'na yapılmaktadır. Başvurusu kabul edilen adaylar kurum bünyesinde 08:00-17:00 saatleri arasında çalışacaklar.Yalnızca 18-55 yaş aralığında olan kadın adayların başvurusu kabul edilecektir.- Sağlık raporu - Sabıka kaydı - Nüfus kağıdının fotokopisi - DilekçeBaşvuru işlemleri Çay Mahallesi. Cemil Şensoy Caddesi. No:2 adresinde yapılacaktır. Kurum ismi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'dır.