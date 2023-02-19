















31 TEMMUZ TARİHİNE KADAR ÖDEMELERDE YENİ DÖNEM

Kamuya borcu olanlar dikkat! 31 Temmuz'a kadar o belge istenmeyecek: Detaylara mutlaka bakın. Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşana ve 10 ili etkileyen 7,7 - 7,6'lık depremlerin ardından devletten hamleler gecikmiyor.O tarihe kadar borcu yoktur ibaresi kaldırılacak. Depremzedelerin işlerini kolaylaştırmak için bu uygulamalara girişen devletten yeni kanun. Resmi gazetede yayınlandı. İşte yeni düzen ve o kural...Kahramanmaraş'ta yaşanan ve Adana, Hatay, Osmaniye, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep'i etkileyen depremler nedeniyle zor günler geçiren halk için bir düzenleme yapıldı. Borçlar ve düzenlemeler ile ilgili olan bu düzenlemeyle depremzedelerin rahat ettirilmesi amaçlanıyor. Söz konusu tebliğe göre depremzedelerde söz konusu kamu kurum ve kuruluşlarının borcu yoktur, ibaresi artık aranmayacak. Bu ibarenin aranmayacağı tarih ise 31 temmuz olacak. Yani 31 temmuz 2023 tarihine kadar borcu yoktur ibaresi ve belge zorunluluğu kaldırıyor. Buradaki amaç depremzedeleri rahat ettirmek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan düzenleme ile birlikte söz konusu tarih olan 31 temmuza kadar depremzedelerden işlemleri sırasında herhangi bir zorunluluk aranmayacak.