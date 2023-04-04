Kamuya dev personel alımı başlıyor! KPSS'den 60 76 67 alanlara müjde: 14.000 TL maaşı var!













GENEL BAŞVURU KOŞULLARI





BELİRLİ ÖZEL KOŞULLAR

Her geçen gün kamu sektörüne yönelik yeni iş ilanları yayınlanıyor. Son haberlere göre, kamuda çalışmak isteyen adaylar için 14 bin TL maaşla personel alımı yapılacak. İşte başvuru detayları... Kamu sektöründe istihdam sağlamak isteyenler için Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yeni bir iş ilanı yayınladığı bildiriliyor. Yapılan açıklamaya göre, itfaiye eri pozisyonunda yapılacak personel alımı için başvurular 27 Mart Pazartesi günü başlayacak. Bu pozisyonda çalışacak olan adaylar, aylık 14 bin TL maaş alacaklar. Ancak başvuru yapmak isteyen adayların birtakım şartları yerine getirmeleri gerekiyor.İtfaiye eri pozisyonu, zorlu koşullarda çalışmayı gerektiren bir meslek olduğundan, başvuru yapacak adayların belirli fiziksel ve sağlık koşullarını karşılamaları gerekiyor. Ayrıca adayların en az lise mezunu olmaları ve sınavlarda başarılı olmaları da gerekiyor. İş ilanıyla ilgili detaylı bilgiye Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. İlgilenen adayların başvurularını ilan süresi içinde tamamlamaları önemlidir. Başvuru için adayların aşağıdaki genel şartları sağlamaları gerekiyor:Başvuruda bulunabilmek için aşağıdaki genel şartları sağlamanız gerekmektedir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum olmamak. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde yer alan suçlardan mahkûm olmamak. Bu suçlar arasında devlete karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları yer almaktadır. Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumlarına göre askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlik çağına gelmemiş olmak. Askerlik çağına gelmiş olsa bile muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Eri pozisyonu için başvuruda bulunacak adayların özel şartlarını belirlemiştir. Adayların mezun oldukları okul itibariyle öğrenim şartlarını taşıması ve 2022 KPSS puan türlerinden asgari puanı almaları gerekmektedir. Adayların en az 1.67 metre boyunda olan erkekler veya en az 1.60 metre boyunda olan kadınlar olması ve boy ile kilo arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, adayların 30 yaşını doldurmamış, itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun sağlık koşullarına sahip, daha önceki kamu kurumlarından ahlaki nedenlerle çıkarılmamış ve en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Başvurular, 27 Mart - 31 Mart tarihleri arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ata Eğitim Merkezi – Halkkent Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı No: 3 Toroslar/Mersin adresinde kabul edilecektir.