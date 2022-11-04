Kamuya KPSS’siz personel alımı yapılacak! 18-55 yaş aralığında yer alan kişiler başvuru yapabilir! Deneyim şartı aranmıyor

BAŞVURULARI NEREYE YAPILACAK?





BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumu bünyesinde çalışacak personel aranıyor. 18-55 yaş aralığında bulunan kişilerin başvuru yapabileceği belirtilirken son başvuru tarihinin 7 Kasım 2022 olduğu açıklandı. Başvurularda ikamet, deneyim ve sınav şartı aranmıyor. Yardımcı hizmetli kadrosunda çalışacak olan kişilerin 08.00 – 17.00 arasında hizmet vereceği de ilan detaylarında yer aldı. 3-7 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan başvurulardan sonra 8 Kasım tarihinde saat 10.00’da görüşmeler gerçekleştirilecektir. İşte İŞKUR personel alımları hakkında merak edilen tüm detaylar…Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumu bünyesinde çalışacak olan personel için başvurular İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. Yüz yüze başvuru yapmak isteyen kişiler ise adres bilgilerini araştırıyor. Samsun’un Çarşamba ilçesinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Sabah 08.00’da çalışmaya başlayacak olan personellerin çalışmaları 17.00’de sona erecektir.Kurum adres bilgileri ve telefon numarası şu şekildedir: Telefon: 0362 833 22 55 Adres: Çay Mah. Cemil Şenay Cad. No: 2 Kaymakamlık BinasıİŞKUR tarafından yayınlanan ilan doğrultusunda bayan personel alımı yapılacağı belirtildi. Başvurular için 18-55 yaş aralığında bulunan kişilerin başvuru yapabileceği açıklaması yapıldı.Yayınlanan ilan doğrultusunda başvuru yapmak isteyen kişilerden 4 önemli belge istenmemektedir. Bu belgeler şu şekildedir: Sağlık raporu Sabıka kaydı Nüfus cüzdan fotokopisi Dilekçe