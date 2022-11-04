Samsun’un Çarşamba ilçesinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumu bünyesinde çalışacak personel aranıyor. 18-55 yaş aralığında bulunan kişilerin başvuru yapabileceği belirtilirken son başvuru tarihinin 7 Kasım 2022 olduğu açıklandı. Başvurularda ikamet, deneyim ve sınav şartı aranmıyor. Yardımcı hizmetli kadrosunda çalışacak olan kişilerin 08.00 – 17.00 arasında hizmet vereceği de ilan detaylarında yer aldı. 3-7 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan başvurulardan sonra 8 Kasım tarihinde saat 10.00’da görüşmeler gerçekleştirilecektir. İşte İŞKUR personel alımları hakkında merak edilen tüm detaylar…
KAMU PERSONELİ
04 Kasım 2022 - 09:14
Kamuya KPSS'siz personel alımı yapılacak! 18-55 yaş aralığında yer alan kişiler başvuru yapabilir! Deneyim şartı aranmıyor
Kamu kurumları işçi alımlarına devam ediyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar vatandaşların dikkatini de yer alıyor. 18-55 yaş aralığında personel alımı yapılacağı bildirilirken başvuruların 7 Kasım 2022 tarihine kadar devam edeceği belirtildi. İşte İŞKUR personel alımları hakkında merak edilen tüm detaylar…
KAMU PERSONELİ
04 Kasım 2022 - 09:14
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