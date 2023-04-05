Kamuya memur alımı hız kazandı! O kurumlara 310 memur alımı yapılacak: Yüksek maaş verilecek

Bugün kamu kurum ve kuruluşları, personel ve işçi ihtiyaçlarını karşılamak için yeni ilanlar yayımladı. İlanlar, farklı platformlar üzerinden İŞKUR veya Resmi Gazete aracılığıyla yayımlandı. Bu ilanlar, ilköğretim, lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından kamu personeli ve işçi alımlarını kapsamaktadır. İşin Olsa ekibi olarak, 3 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan ilanları sizlerle paylaşacağız. KAMUYA 310 PERSONEL ALIMI YAPILACAK!
Farklı kamu kurumları, ilanlar aracılığıyla personel ve işçi alımları yapacaklarını duyurdu. Bu kurumlar arasında Sakarya Üniversitesi, TÜBİTAK, Jandarma, Sağlık Bakanlığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, İnebolu Belediye Başkanlığı, Çilimli Belediye Başkanlığı ve Çamoluk İlçe Belediye Başkanlığı yer almaktadır. Toplamda bu kurumlar, 310 personel ve işçi alımı yapacaklar. Kamu kurumları, personel ve işçi alımı yaparak hizmetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bu ilanlar sayesinde, iş arayanların iş bulma şansı artarken, kurumlar da nitelikli ve yetenekli çalışanlarla birlikte daha iyi hizmet sunmayı hedeflemektedir. İş başvurusu yapacak adayların ilgili ilanları dikkatle inceleyerek, gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadıklarını kontrol etmeleri ve başvuru sürelerini takip etmeleri önemlidir. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ'NDE 47 KİŞİLİK KONTENJAN
Sakarya Üniversitesi, 47 kişilik kontenjan için alım yapacak. Bu alımlarda, 20 büro personeli, 2 sağlık teknikeri, 1 tekniker, 4 teknisyen, 5 koruma ve güvenlik görevlisi ile 15 destek personeli istihdam edilecek. TÜBİTAK'TA 195 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK
TÜBİTAK, SAGE ve TÜSSİDE birimlerinde toplam 195 kişiye iş imkanı sunacak. Alımlar, "Araştırmacı, Teknik ve Destek Personeli, Ar-Ge Teknisyeni, Usta" kadrolarında yapılacak. JANDARMA, SAĞLIK BAKANLIĞI VE BELEDİYELER DE PERSONEL ALACAK Jandarma, Sağlık Bakanlığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, İnebolu Belediye Başkanlığı, Çilimli Belediye Başkanlığı ve Çamoluk İlçe Belediye Başkanlığı da personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular için, her kurumun kendi belirlediği başvuru şartlarına uygun olmak gerekmektedir. Adayların bu şartları takip etmeleri önemlidir. Adayların başvuru yapacakları pozisyonlar için gerekli olan nitelikleri taşımaları ve başvuru süresi içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Ayrıca, başvuru sürecinde belirtilen tarihler ve şekilde başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru sürecinde tüm şartları yerine getiren adaylar, ilgili kurumların sınav ve mülakat süreçlerine dahil olacaklardır. Başvuru sürecinde adayların dikkatli ve doğru bir şekilde hareket etmeleri, ilan edilen şartlara uygun olarak başvuru yapmaları, başvurularının kabul edilmesi ve işe alınmaları için önemlidir. LİSTELENMİŞ PERSONEL ALIMI İLANLARI