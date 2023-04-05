Kamuya memur alımı hız kazandı! O kurumlara 310 memur alımı yapılacak: Yüksek maaş verilecek













Bugün kamu kurum ve kuruluşları, personel ve işçi ihtiyaçlarını karşılamak için yeni ilanlar yayımladı. İlanlar, farklı platformlar üzerinden İŞKUR veya Resmi Gazete aracılığıyla yayımlandı. Bu ilanlar, ilköğretim, lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından kamu personeli ve işçi alımlarını kapsamaktadır. İşin Olsa ekibi olarak, 3 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan ilanları sizlerle paylaşacağız.Farklı kamu kurumları, ilanlar aracılığıyla personel ve işçi alımları yapacaklarını duyurdu. Bu kurumlar arasında Sakarya Üniversitesi, TÜBİTAK, Jandarma, Sağlık Bakanlığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, İnebolu Belediye Başkanlığı, Çilimli Belediye Başkanlığı ve Çamoluk İlçe Belediye Başkanlığı yer almaktadır. Toplamda bu kurumlar, 310 personel ve işçi alımı yapacaklar. Kamu kurumları, personel ve işçi alımı yaparak hizmetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bu ilanlar sayesinde, iş arayanların iş bulma şansı artarken, kurumlar da nitelikli ve yetenekli çalışanlarla birlikte daha iyi hizmet sunmayı hedeflemektedir. İş başvurusu yapacak adayların ilgili ilanları dikkatle inceleyerek, gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadıklarını kontrol etmeleri ve başvuru sürelerini takip etmeleri önemlidir.Sakarya Üniversitesi, 47 kişilik kontenjan için alım yapacak. Bu alımlarda, 20 büro personeli, 2 sağlık teknikeri, 1 tekniker, 4 teknisyen, 5 koruma ve güvenlik görevlisi ile 15 destek personeli istihdam edilecek.TÜBİTAK, SAGE ve TÜSSİDE birimlerinde toplam 195 kişiye iş imkanı sunacak. Alımlar, "Araştırmacı, Teknik ve Destek Personeli, Ar-Ge Teknisyeni, Usta" kadrolarında yapılacak.Jandarma, Sağlık Bakanlığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, İnebolu Belediye Başkanlığı, Çilimli Belediye Başkanlığı ve Çamoluk İlçe Belediye Başkanlığı da personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular için, her kurumun kendi belirlediği başvuru şartlarına uygun olmak gerekmektedir. Adayların bu şartları takip etmeleri önemlidir. Adayların başvuru yapacakları pozisyonlar için gerekli olan nitelikleri taşımaları ve başvuru süresi içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Ayrıca, başvuru sürecinde belirtilen tarihler ve şekilde başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru sürecinde tüm şartları yerine getiren adaylar, ilgili kurumların sınav ve mülakat süreçlerine dahil olacaklardır. Başvuru sürecinde adayların dikkatli ve doğru bir şekilde hareket etmeleri, ilan edilen şartlara uygun olarak başvuru yapmaları, başvurularının kabul edilmesi ve işe alınmaları için önemlidir.Jandarma, 16 sözleşmeli personel alımı yapacak. Bu alımların içinde 10 yazılım geliştirme uzmanı, 2 elektronik, haberleşme ve güvenlik uzmanı, 1 veri tabanı yönetim uzmanı, 1 DevOps uzmanı, 1 ağ ve son kullanıcı güvenliği uzmanı ve 1 bilişim sistemleri uzmanı bulunuyor. Sağlık Bakanlığı, 14 personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımların içinde 2 büro personeli, 2 koruma ve güvenlik görevlisi, 2 şoför, 2 teknisyen, 4 temizlik görevlisi bulunuyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 18 personel alımı yapacak. Bu alımların içinde 8 büro personeli, 4 tekniker, 2 teknisyen ve 4 proje destek uzmanı bulunuyor. Balıkesir Üniversitesi, 6 büro personeli alımı yapacak. Emniyet Genel Müdürlüğü, en az ilköğretim mezunu 1 kamu işçisi alacak. İnebolu Belediye Başkanlığı, 10 temizlik işçisi alacak. Çilimli Belediye Başkanlığı, 1 su hazırlama işçisi alacak. Çamoluk İlçe Belediye Başkanlığı, 1 bahçıvan ve 1 beko loder operatörü alacak.