Kamuya personel alımı başlatıldı! Diploması olanlar başvuru yapabilir: Yüksek maaşla 621 sözleşmeli memur alınacak!







HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM İLANI VE GENEL BAŞVURU ŞARTLARI







GENEL BAŞVURU KRİTERLERİ:

ALIM YAPILACAK MESLEKLER VE KİŞİ SAYILARI







Son haberlere göre, bir kamu kurumu olan Hacettepe Üniversitesi, lise, ön lisans ve lisans mezunları arasından 621 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular için gerekli olan detaylar ve şartlar ayrıntılı olarak açıklandı. Başvurular, Hacettepe Üniversitesi'ne yapılacak ve alınacak personeller de üniversitenin bünyesinde görevlendirilecek. İşte tüm detaylar...Hacettepe Üniversitesi, farklı meslekler üzerinden personel alımı yapacak. Aşağıda belirtilen genel başvuru şartlarının yanı sıra ilgili meslek pozisyonları için belirlenen özel şartlar da dikkate alınmalıdır.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, bu vatandaşlıktan çıkarılmamış veya herhangi bir suç veya soruşturma altında olmamak (taksirli suçlar hariç) ve görevi engelleyebilecek herhangi bir vücut veya akıl hastalığı veya özürle ilgili olmamak, Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak, erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmamak (askerlik görevini yapmış, tecil ettirmiş veya muaf olmak) ve son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını geçmemiş olmak, tüm yerleşkeler ve hastane ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde, haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde görev yapmaya (gece dahil) hazır olmak, görevini engelleyebilecek vücut veya akıl hastalığı ile engel olmamak, vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olmak şartları aranmaktadır. Ayrıca, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara uyulması ve istihdam edilecek adayların hastanelerin laboratuvarları dışında da sağlık teknikeri olarak hizmet verme konusunda oryantasyon ve hizmet içi eğitimlerine uygun olmaları gerekmektedir.BÜRO PERSONELİ: 50 KİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ: 44 KİŞİ DESTEK PERSONELİ: 284 KİŞİ SAĞLIK PERSONELİ: 239 KİŞİ Yukarıdaki listede belirtilen pozisyonlar için alım yapılacaktır. 50 kişiyle sınırlı olmak üzere, büro personeli pozisyonuna başvurular kabul edilecektir. Ayrıca, 44 güvenlik görevlisi aranmaktadır. Destek personeli pozisyonuna başvurular ise 284 kişi ile sınırlı değildir. Son olarak, sağlık personeli için 239 kişilik alım yapılacaktır. Başvuruları düşünen adaylar için bu ilan yararlı olabilir. İlgili pozisyonlara başvurmak için gerekli nitelikler hakkında detaylı bilgi edinmek için ilgili kurumlara başvurabilirsiniz.