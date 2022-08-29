Kamyon sürücüsü büyük bir faciayı önledi













Kaza, saat 11.30 sıralarında Kardeşköy Mahallesi Kazak Kahveleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 KU 918 plakasına sahip hurda yüklü kamyonun sürücüsü Ahmet A. trafik ışıklarına geldiği esnada aracını durdurmak için frene bastı.Kamyonun freninin tutmadığını farkına varan Ahmet A. kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için direksiyonu yol kenarındaki toprak alana kırarak kamyonu durdurmak istedi. Yol kenarındaki toprak alana çarpan kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen Funda S. idaresindeki motosiklet ve İdris K. yönetimindeki 09 AN 708 plakasına sahip kamyonetin üzerine devrildi.Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yollandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan kamyon sürücüsü Ahmet A.'yı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İdris K. kazayı yara almadan atlatırken, yaralanan motosiklet sürücüsü Funda S. ile kamyon sürücüsü Ahmet A. ambulansla Aydın'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.