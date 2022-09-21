Kamyonet sürücüsü dehşete düşüren kazayı anlattı: 'O an şoka girdim'













29 Temmuz'da ilçeden geçen Kuzey Çevre Yolu Elagöz mevkiinde İ.S. yönetimindeki 38 BME 170 plakasına sahip kamyonet yolun kenarlarında park etmiş halde yer alan 38 UT 058 plakasına sahip otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından hem otomobilde benzer şekilde kamyonda yangın çıktı.Mahkemede kaza anını anlatan kamyonet sürücüsü İ.S., “Emniyet şeridinde ilerlerken araç bir anda durdu. Uyarıcı hiçbir şey yoktu. Aracın dörtlüsü bile yanmıyordu. Kaza biranda gelişti. O anda bende şoka girdiğim için otomobilin içerisindeki kişileri kurtaramadım. Sonrasında da LPG tankının patlamasıyla yangın çıktı” dedi. İ.S. ayrıca, mahkeme heyetinden tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.