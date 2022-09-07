Kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi, Yenibedir Köyü D100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Lüleburgaz istikametinden Çorlu istikametine doğru hareket halindeki 19 yaşındaki Hamdi Arslan idaresinde bulunan 39 NC 350 plakasına sahip otomobil, yolun sağ kısmında emniyet şeridinde park halinde bulunan 34 BGK 950 plakasına sahip kamyonete arkadan çarptı.Otomobil sürücüsü Hamdi Arslan olay mahalinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere Bölge Trafik ekipleri yollandı. Kazaya ilgili soruşturma süreci başladı.