Bursa'da bir kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyen patenli gencin trafikteki tehlikeli oyunu kameralar tarafından görüntülendi. Trafiğin işlek olduğu bir saatte kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk yapmak isteyen patenli genç, hem trafiği benzer şekilde kendi canını hiçe saydı.
YAŞAM
21 Eylül 2022 - 08:53
Kamyonetin arkasında patenle ölümüne yolculuk
Seyir halindeki bir başka araç tarafından kayıt altına dahil edilen görüntüler âdeta "pes" dedirtti.
YAŞAM
21 Eylül 2022 - 08:53
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