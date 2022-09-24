Kamyonetin çarptığı cip takla attı: 2 yaralı













Edinilen bilgiye göre, kaza, Tokat'ın Reşadiye ilçesinden geçen D-100 kara yolu sanayi kavşağında gerçekleşti. A. B. idaresindeki 58 KB 126 plakasına sahip Isuzu marka kamyonet kavşağa dönüş yapmak isteyen K.K. idaresindeki 34 EFZ 407 plakasına sahip Kia marka cipe arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola devrilen cip sürücüsü ile kamyonet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine yollandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.