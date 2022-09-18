Kamyonla birlikte 60 bin TL’de yandı

Edinilen bilgilere göre olay Sivas-Ankara Karayolu Sivas'ın Yıldızlı ilçesi Direkli kavşağında gerçekleşti. Z. D. idaresindeki 60 KE 422 plakasına sahip Ford marka kamyon bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Kısa sürede kamyonu saran alevler aracı kullanılmaz hale getirdi. Araçla birlikte torpidoda bulunan 60 bin TL'lik banknotta yandı. Olayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.