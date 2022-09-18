Edinilen bilgilere göre olay Sivas-Ankara Karayolu Sivas'ın Yıldızlı ilçesi Direkli kavşağında gerçekleşti. Z. D. idaresindeki 60 KE 422 plakasına sahip Ford marka kamyon bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Kısa sürede kamyonu saran alevler aracı kullanılmaz hale getirdi. Araçla birlikte torpidoda bulunan 60 bin TL'lik banknotta yandı. Olayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.
YAŞAM
18 Eylül 2022 - 13:06
Kamyonla birlikte 60 bin TL'de yandı
Sivas'ta saman yüklü kamyonla birlikte kamyonda bulunan 60 bin TL'lik banknotta yandı.
YAŞAM
18 Eylül 2022 - 13:06