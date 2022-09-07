Kamyonun arkadan çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı













Kaza, bugün günün erken saatlerinde Sivrihisar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çetin Yıldız idaresindeki 06 CAP 842 plakasına sahip kamyon, Mert Kara'nın kullandığı 16 NPF 64 plakasına sahip otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle arka kısmı ezilen otomobilde bulunan 4 kişi sıkıştı. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere gelen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar tedavi edilmek için hastaneye kaldırıldı.Hastaneye kaldırılan yaralılardan 26 yaşındaki Kerim Fırat'ın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. Diğer yaralılar Mert Kara (25), Bora Aksoy (19) ve Yasin Yanardağ'ın (26) ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Kamyon sürücüsü Çetin Y. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmekte.