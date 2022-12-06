Kan Çiçekleri dizi konusu ve oyuncuları

Kanal 7 ekranlarında günlük dizi olarak başlayacak Kan Çiçekleri dün itibariyle izleyiciyle buluştu. Sıra dışı konu ile dikkatleri üzerine çeken Kan Çiçekleri günlük olarak her gün ekranlarda yerini alacak. Dramatik hikayeye sahip olan dizide yer alan başarılı oyuncular ise dikkat çekti. Kan Çiçekleri dizi oyuncuları kimlerdir? Kan Çiçekleri konusu nedir? İşte detaylar...
KAN ÇİÇEKLERİ DİZİSİ BAŞLIYORHayalleri ve ailesinin geleceği arasında kararsız olan Dilan ve kan davası bitsin diye uğraşan Baran'ın dramatik hikayesi dizide ele alınırken dizi 5 Aralık 2022 Pazartesi günü ekranlarda yerini aldı. Kan davasının yeni bir formatla ele alınacak olan dizi iddialı giriş yaptı.
KAN ÇİÇEKLERİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Başrollerde Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in yer aldığı dizi ülkemizde sıkça gördüğümüz ve kötü sonuçlarla biten kan davasını ele almaktadır. Hayalleri ve umutları için çabalayan Dilan ve kan davasının bitirmek için evlendirilmek zorunda kalan Baran'ın tutkulu aşkı izlenmeye doyulmayacak sahnelere şahitlik edecek. Mardin'den İstanbul'a göç eden Karabey ve Demir ailesi yeni bir hayat kurmak için harekete geçerler. Karabey konağına yıllar sonra bekledikleri haber gelir. Aile de sözü geçen birisi olan Baran artık kan dökülmemesi için harekete geçer. Çare olarak aile büyükleri için Dilan ile evlendirmeye karar verilir. Kan Çiçekleri dizisi 5 Aralık 2022 16.30'da Kanal 7 ekranlarında yer almaya hazırlanıyor.