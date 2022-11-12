GÜNDEM
12 Kasım 2022 - 17:13

Kan donduran olay Adana'da yaşandı! Kadının yüzüne üvey oğlu kezzap dökerek kaçtı!

Adana'da bir kişi, ayrı yaşadığı üvey annesini kezzapla ağır yaraladı. Vücudunda ciddi yanıklar bulunan kadın tedavi altına alınırken, üvey çocukları her yerde aranıyor. Öte yandan talihsiz kadın, üvey oğlunun bunu herhangi biriyle evlenmesini engellemek için yaptığını iddia etti. Detaylara haberimizden göz atabilirsiniz...

GÜNDEM
12 Kasım 2022 - 17:13
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kan donduran olay Adana'da yaşandı! Kadının yüzüne üvey oğlu kezzap dökerek kaçtı!


12 yıl önce Halil İbrahim A. ile Nazmiye Şişli (43), 31 Ekim Pazartesi günü Mahfesığmaz Mahallesi, Merkez Çukurova Mahallesi’nde nikah masasına oturdu. Halil İbrahim A.'nın önceki evliliğinden dünyaya gelen ve o sırada 9 yaşında olan Bilal A.'nın oğlunu 21 yaşındaki Nazmiye Şişli büyüterek bu günlere getirdi.

KEZZAP DÖKMÜŞ

Ancak Nazmiye Şişli kocasından 2 yıl önce boşanma kararı aldı. Üvey oğul da babasıyla beraber yaşamaya başladı. Ancak 31 Ekim'de Bilal A. üvey annenin kapısını çaldı. Anne kapıyı açtıktan sonra üvey oğlu Bilal A., Nazmiye Şişli'nin üzerine kezzap döküp olay yerinden hızla kaçtı. Nazmiye Şişli'nin annesinin ihbarının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CİDDİN YANIK OLUŞTU



Sağlık ekipleri, yaralı kadını Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Nazmiye Şişli'nin yüzünde, sırtında, bacağında ve boğazında ağır yanıklar meydana geldi. Şişli 13 gündür hastanede ama kaçan üvey çocuk her yerde aranmaya başlandı.

EVLENMESİN DİYE YAPTIĞI İDDİA EDİLİYOR

Yaralı Nazmiye Şişli, üvey oğlunun kendisinin herhangi biriyle evlenmesini engellemek için bu olayı yaptığını iddia etti.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
İlginizi Çekebilir
Gözler 12 Kasım'daki deprem tatbikatı için AFAD'a çevrildi! Tatbikat nasıl yapılacak? Deprem tatbikatı saat kaçta? AFAD tatbikat detayları
Gözler 12 Kasım'daki deprem tatbikatı için AFAD'a çevrildi! Tatbikat nasıl yapılacak? Deprem tatbikatı saat kaçta? AFAD tatbikat detayları
TOGG'a ön sipariş vermek için bekleyenlere müjde! Sipariş sürecinde tarih netleşti
TOGG'a ön sipariş vermek için bekleyenlere müjde! Sipariş sürecinde tarih netleşti
Yeni İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar kimdir, kaç yaşında, önceki görevi neydi?
Yeni İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar kimdir, kaç yaşında, önceki görevi neydi?
O yasa resmen Resmi Gazete'de yayımlandı! Tıp Fakültesi ve diş hekimliği öğrencileri yaşadı! Bakan Koca, 'Hayırlı olsun' sözleriyle müjdeyi verdi
O yasa resmen Resmi Gazete'de yayımlandı! Tıp Fakültesi ve diş hekimliği öğrencileri yaşadı! Bakan Koca, 'Hayırlı olsun' sözleriyle müjdeyi verdi
Hava sıcaklıklarında büyük düşüş! İstanbul için uyarı geldi: Soba ve kombileri hazırlayın kara kış geliyor
Hava sıcaklıklarında büyük düşüş! İstanbul için uyarı geldi: Soba ve kombileri hazırlayın kara kış geliyor
Akaryakıtta indirim furyası başladı mı? Benzin ve motorinde ki sessizlik korkuttu! 12 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıtta indirim furyası başladı mı? Benzin ve motorinde ki sessizlik korkuttu! 12 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Son Haberler
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu Nilgün Belgün kimdir, kaç yaşında, nereli? Nilgün Belgün yer aldığı projeler ve aldığı ödüller
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu Nilgün Belgün kimdir,...
Gözler 12 Kasım'daki deprem tatbikatı için AFAD'a çevrildi! Tatbikat nasıl yapılacak? Deprem tatbikatı saat kaçta? AFAD tatbikat detayları
Gözler 12 Kasım'daki deprem tatbikatı için AFAD'a çevrildi! Tatbikat...
Spotify'da büyük yenilik! Kullanıcılara indirim müjdesi! Yeni dönemde faturalar değişebilir..
Spotify'da büyük yenilik! Kullanıcılara indirim müjdesi! Yeni dönemde...
İflasını duyuran FTX CEO’sunun Arjantin’e kaçış rotasını binlerce kişi izledi!
İflasını duyuran FTX CEO’sunun Arjantin’e kaçış rotasını binlerce...
Bein Sport HD 1 Başakşehir - Galatasaray maçını canlı izle
Bein Sport HD 1 Başakşehir - Galatasaray maçını canlı izle
TOGG'a ön sipariş vermek için bekleyenlere müjde! Sipariş sürecinde tarih netleşti
TOGG'a ön sipariş vermek için bekleyenlere müjde! Sipariş sürecinde...
Maç sonucu: Fenerbahçe 1 - 2 Giresunspor
Maç sonucu: Fenerbahçe 1 - 2 Giresunspor
2022 KPSS Önlisans branş sıralaması açıklandı mı? KPSS Önlisans branş sıralaması nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM 2022 KPSS Önlisans branş sıralaması ekranı
2022 KPSS Önlisans branş sıralaması açıklandı mı? KPSS Önlisans...
Yeni İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar kimdir, kaç yaşında, önceki görevi neydi?
Yeni İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar kimdir, kaç yaşında,...
O yasa resmen Resmi Gazete'de yayımlandı! Tıp Fakültesi ve diş hekimliği öğrencileri yaşadı! Bakan Koca, 'Hayırlı olsun' sözleriyle müjdeyi verdi
O yasa resmen Resmi Gazete'de yayımlandı! Tıp Fakültesi ve diş hekimliği...
Hava sıcaklıklarında büyük düşüş! İstanbul için uyarı geldi: Soba ve kombileri hazırlayın kara kış geliyor
Hava sıcaklıklarında büyük düşüş! İstanbul için uyarı geldi:...
Bakan Bilgin’den sevindiren açıklama geldi! Emeklilik şartları belli oldu! Prim gün sayısını dolduran emekli olacak
Bakan Bilgin’den sevindiren açıklama geldi! Emeklilik şartları belli...
İYİ Parti, Anayasa Mahkemesi'nden hızlı çıktı! İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıkladı: Sendika başkanları altılı masa tarafından dinlenecek
İYİ Parti, Anayasa Mahkemesi'nden hızlı çıktı! İYİ Parti Sözcüsü...
Sigara fiyatları rekora koşuyor! Yeni zam oranları açıklandı! 12 Kasım 2022 güncel sigara fiyatları
Sigara fiyatları rekora koşuyor! Yeni zam oranları açıklandı! 12...
Akaryakıtta indirim furyası başladı mı? Benzin ve motorinde ki sessizlik korkuttu! 12 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıtta indirim furyası başladı mı? Benzin ve motorinde ki sessizlik...