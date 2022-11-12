Kan donduran olay Adana'da yaşandı! Kadının yüzüne üvey oğlu kezzap dökerek kaçtı!







KEZZAP DÖKMÜŞ

CİDDİN YANIK OLUŞTU







EVLENMESİN DİYE YAPTIĞI İDDİA EDİLİYOR

12 yıl önce Halil İbrahim A. ile Nazmiye Şişli (43), 31 Ekim Pazartesi günü Mahfesığmaz Mahallesi, Merkez Çukurova Mahallesi’nde nikah masasına oturdu. Halil İbrahim A.'nın önceki evliliğinden dünyaya gelen ve o sırada 9 yaşında olan Bilal A.'nın oğlunu 21 yaşındaki Nazmiye Şişli büyüterek bu günlere getirdi.Ancak Nazmiye Şişli kocasından 2 yıl önce boşanma kararı aldı. Üvey oğul da babasıyla beraber yaşamaya başladı. Ancak 31 Ekim'de Bilal A. üvey annenin kapısını çaldı. Anne kapıyı açtıktan sonra üvey oğlu Bilal A., Nazmiye Şişli'nin üzerine kezzap döküp olay yerinden hızla kaçtı. Nazmiye Şişli'nin annesinin ihbarının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, yaralı kadını Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Nazmiye Şişli'nin yüzünde, sırtında, bacağında ve boğazında ağır yanıklar meydana geldi. Şişli 13 gündür hastanede ama kaçan üvey çocuk her yerde aranmaya başlandı.Yaralı Nazmiye Şişli, üvey oğlunun kendisinin herhangi biriyle evlenmesini engellemek için bu olayı yaptığını iddia etti.