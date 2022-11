Kan donduran olay Meksika'da yaşandı! Bisikletli adama önce çarptılar sonra gasp ettiler!

BİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DEVAM ETTİ

YAKALAMA KARARI ÇIKTI







Meksika'nın Jalisco eyaletine bağlı Guadalajara şehrinde iki hırsız inanılmaz bir yöntemle bisiklet çaldı. Hırsızlardan biri bisiklete binen bir kişiye çarparak duvara fırlattı. Hırsızlar adamın bisikletini ve cebindekileri çaldılar, ancak adam çarpışmadan dolayı bayıldı ve yerde hareketsiz kaldı.Çevredeki güvenlik kameraları olayı an be an kaydetmesine rağmen zalim hırsızların olaydan sonra hiçbir şey olmamış gibi mekanı terk ettikleri görüldü.Guadalajara polisi görüntüleri incelediklerini ve çevre kasabalar da dahil olmak üzere failleri yakalamak için soruşturma başlattıklarını söyledi. Duvara çarptıktan sonra bilincini kaybeden bisikletli kişinin yaralandığı bildirilirken, sağlığı hakkında ayrıntılı bilgi sunulmadı.