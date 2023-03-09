Kan grubunuz A ise yandınız! 60 yaşından önce bu hastalıklara yakalanabilirsiniz! Kan grubu A olanlar bu haber sizleri ilgilendiriyor. Başınızda ciddi bir sorun var. Sağlık herşeyin başı. Sağlık olmadığında hiç bir şey olmuyor. Haliyle de kişiler sağlıklarını ilgilendiren açıklamaları ve araştırmaları merak ediyorlar. Bir araştırma sonucu da ABD'den geldi. Yapılan araştırma sonuçlarına göre kan grubu A olanların dikkat etmeleri gerektiği belirtildi. Peki kan grubu A olan kişileri bekleyen tehlike ne? Uzmanlar uyarıyor. İşte detaylar...
KAN GRUBU A OLANLAR DİKKAT!
Kan Grubu A olanları ilgilendiren bir araştırma sonucu açıklandı. Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre kan grubu A olan kişileri büyük bir tehlike bekliyor. Türkiye'de en fazla gruba sahip bulunan ve çoğunluğun içinde bulunduğu kan grubunu bekleyen tehlikenin ne olduğu vatandaşlarca merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
ABD'de yapılan bir araştırma sonucuna göre kan grubu A olan kişilerin, 60 yaşından önce felce yakalanma riskleri daha yüksek. Bilimsel veriler ışığında ortaya konulan bulgular neticesinde bu sonuca varıldığı aktarıldı. Yapılan araştırma sonucunda belirli kan grubunda bulunan kişilerin felç geçirme risklerinin daha yüksek olduğu belirtildi. Konunun uzmanı bu konu hakkında şu açıklamalarda bulundu.
"A kan grubunun neden daha yüksek risk taşıdığını hala bilmiyoruz. Ancak kan pıhtılarının gelişiminde rol oynayan diğer dolaşımdaki proteinlerin yanı sıra kan damarlarını hizalayan trombositler ve hücreler gibi kan pıhtılaşma faktörleriyle bir ilgisi olabilir."