Kan grubunuz kişiliğinizi belirliyor olabilir! Meğer o huyların sebebi buymuş!











KAN GRUBU İLE KİŞİLİK ANALİZİ







0 KAN GRUBU

B GRUBU

A GRUBU

AB KAN GRUBU

İnsanların kişilik analizi çıkarmak için en çok danıştığı astroloji dışında, kişinin taşıdığı kan grubununda kişilik analizinde kullanılabileceğini biliyor muydunuz? Günümüzde 7'den 70'e hatta gün geçtikçe çoğunluğun başvurduğu gerek hayatındaki kişilerin gerekse de kendi hayatları üzerinde bir nevi umut görevi görmesi ile astrolojiye odaklandığını biliyoruz. Ancak uzmanlara göre astroloji dışında kan grubu aralığıyla da kişilik özellikleri öğrenilebileceği açıklandı. Kan grubu ile kişilik analizi nasıl yapılır? İşte detaylar...Yapılan araştırmalar sonucu kan grubu ile kişilik analizi yapılabileceği, hatta bunların kişi üzerinde büyük etkileri olabileceği açıklandı. Buna göre; A kan grubu olan bir kişi için kişinin kibar, duyarlı, şefkatli olabileceği ve en uygun mesleğin yazar, programcı veya muhasebeci olabileceği, B kan grubu olan bir kişi için kişinin yaratıcı, enerjik, arkadaş canlısı olabileceği ve en uygun mesleğin sanatçı, araştırmacı veya gazateci olabileceği, 0 kan grubu olan bir kişinin düzenli, pratik ve sorumluluk sahibi olabileceği ve yıldızlarının parlayacağı mesleklerin lider, direktör veya yönetici olabileceği, AB kan grubu olan bir kişinin dışa dönük, enerjik ve bağımsız olabileceği ve kariyerlerinin avukat, sosyal hizmet görevlisi veya avukat olabileceği kaçınılmazdır. Peki astroloji ile çıkılan bu yolculukta her burca veya kişisel haritalarda bulunan gezegen dizilimlerine bağlı doğal taş kullanılması kişiyi öne çıkarabileceği biliniyor. Kan grupları baz alınarak doğal taş önerisi yapmadan olmazdı. Peki hangi grup hangi doğal taşı kullanmalı? Grup bazlı olarak ;Doğuştan liderler için en uygun doğal taş tabii ki Kaplan Gözü olacaktır. Hızlı karar almayı destekleyen ve aktivite aşığı bu kişiler için cesaret, refah ve yaratıcılığı desteklemek için bu taşı kullanabilir. Liderlik hırslarına kapılmadan pozitif ve iyimserlik verecek olan Kaplan gözü taşı, acaba sorularını kapsayan endişeli düşünceleri bir kenara bırakmanıza ve harakete geçmenize yardımcı olacaktır.İletişimi çok seven B gurubu kişilerin empati, şefkat duygularını canlandırmak, iyi karar ve liderlik için Aventurin, merak duygusunu ve yaşam sevincini doruklarda yaşamak için Sitrin taşı kullanmak öneriliyor.Bağımsız ruhlu A kan grupları, içe dönüklük, utangaçlık duygularına sahip olabilirler. Bu durumda başvurabilecekleri uğurlu taşları Pembe turmalin olmalıdır. Bağlılık, kararlılık ve nezaketi hayatınıza katmak, öfke-kızgınlık duygularını yatıştırmak için birebirdir. Bunun dışında kişi dumanlı kuvars taşı ile odaklanma, zihin sakinleştirme için kullanılabilir.Yeni deneyimlere kapı açmak, değişimi kabullenmek için Spessartite garnet taşı sizlere yardımcı olacak, topluluk içinde insanların sizi duyması, dinlemesini sağlayacaktır. Buna ek olarak bağımsızlık çizgilerini çizmek, "hayır" diyebilmenize yardımcı olabilecek Güneş taşını da kullanabilirsiniz.