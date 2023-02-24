Kan grubunuz kişiliğinizi belirliyor olabilir! Meğer o huyların sebebi buymuş!

İnsanların kişilik analizi çıkarmak için en çok danıştığı astroloji dışında, kişinin taşıdığı kan grubununda kişilik analizinde kullanılabileceğini biliyor muydunuz? Günümüzde 7'den 70'e hatta gün geçtikçe çoğunluğun başvurduğu gerek hayatındaki kişilerin gerekse de kendi hayatları üzerinde bir nevi umut görevi görmesi ile astrolojiye odaklandığını biliyoruz. Ancak uzmanlara göre astroloji dışında kan grubu aralığıyla da kişilik özellikleri öğrenilebileceği açıklandı. Kan grubu ile kişilik analizi nasıl yapılır? İşte detaylar...
KAN GRUBU İLE KİŞİLİK ANALİZİ
Yapılan araştırmalar sonucu kan grubu ile kişilik analizi yapılabileceği, hatta bunların kişi üzerinde büyük etkileri olabileceği açıklandı. Buna göre; A kan grubu olan bir kişi için kişinin kibar, duyarlı, şefkatli olabileceği ve en uygun mesleğin yazar, programcı veya muhasebeci olabileceği, B kan grubu olan bir kişi için kişinin yaratıcı, enerjik, arkadaş canlısı olabileceği ve en uygun mesleğin sanatçı, araştırmacı veya gazateci olabileceği, 0 kan grubu olan bir kişinin düzenli, pratik ve sorumluluk sahibi olabileceği ve yıldızlarının parlayacağı mesleklerin lider, direktör veya yönetici olabileceği, AB kan grubu olan bir kişinin dışa dönük, enerjik ve bağımsız olabileceği ve kariyerlerinin avukat, sosyal hizmet görevlisi veya avukat olabileceği kaçınılmazdır. Peki astroloji ile çıkılan bu yolculukta her burca veya kişisel haritalarda bulunan gezegen dizilimlerine bağlı doğal taş kullanılması kişiyi öne çıkarabileceği biliniyor. Kan grupları baz alınarak doğal taş önerisi yapmadan olmazdı. Peki hangi grup hangi doğal taşı kullanmalı? Grup bazlı olarak ;